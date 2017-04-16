Украинские учителя прошли тесты для абитуриентов на тройки

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Украинские педагоги сдали внешнее независимое оценивание (ВНО - аналог российского ЕГЭ) на тройки, а некоторые вообще получили ноль. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"Каждый третий учитель сдал тест на уровень тройки", - написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что анонимное и независимое тестирование прошло в Черновицкой области.

По его словам, участие в ВНО приняли 362 слушателя курсов повышения квалификации при Институте последипломного педагогического образования Черновицкой области. Они писали тесты по украинскому языку, литературе, истории Украины, математике, химии, географии, английскому и французскому языкам, биологии и физике.

"Четыре педагога сдали тесты на ноль. Пять учителей получили от 1 до 3 баллов, и только 56 - на отлично, от 10 до 12 баллов", - написал Чаплыга. Педагоги, отметил представитель омбудсмена, показали средний бал - 7,6, то есть три по пятибалльной системе.

В прошлом году наибольший процент участников внешнего независимого оценивания среди школьников, не сдавших ВНО по украинскому языку и литературе, а также истории Украины, зафиксировали в Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областях. Как отметил ранее директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, здесь не сдали тесты по украинскому языку, литературе и истории Украины от 14,9 до 29,2% школьников.

По его словам, лучшие результаты ВНО получили участники из Киева, где почти 40% имеют результаты от 160 до 200 баллов, а также из Львова - 28%. "Киев вообще является лидером. Возможно, это является особенностью столицы, она притягивает к себе интеллектуальный ресурс. Единственный предмет, по которому он уступил свое лидерство - это химия, где лидирующие позиции занимает Львовская область", - добавил Карандий.