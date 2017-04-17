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В Казани открывается съезд мусульман Татарстана

Общество
17 апреля, 0:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, апреля. /ТАСС
Во время съезда будет избран новый муфтий Татарстана
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КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Съезд мусульман Татарстана открывается 17 апреля в Казани. Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) республики, во время съезда будет выбран новый муфтий Татарстана.

"Впервые в истории проведения съездов Духовного управления мусульман Татарстана число своих делегатов каждый мухтасибат (объединенный приход - прим. ТАСС) определял самостоятельно без каких-либо ограничительных квот. Таким образом, муфтия Татарстана, его первого заместителя и главного казыя (мусульманский судья - прим. ТАСС) будет выбирать самое большое число делегатов в истории ДУМ", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, во время съезда традиционно будут обсуждать проблемы, которые есть в приходах, мечетях и религиозных учреждениях Татарстана. Планируется, что в работе съезда примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Дата съезда и кандидатуры, которые будут участвовать в выборах, были определены еще 16 февраля во время пленума ДУМ. На должность муфтия был выдвинут Камиль хазрат Самигуллин - действующий муфтий, на должность главного казыя - Джалиль хазрат Фазлыев (действующий казый), на должность первого заместителя муфтия выдвинуты две кандидатуры - казый северо-западного региона Татарстана Рустем хазрат Валиуллин и имам-хатыйб мечети "Кул Шариф" Ильфар хазрат Хасанов.

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