Минобрнауки разработает рекомендации в отношении онлайн-игр для детей до 12 лет

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с Минкомсвязи разработает рекомендации к визуальному ряду онлайн-игр для детей.

Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Мы надеемся вместе с Минкомсвязи и Роскомнадзором разработать общими усилиями универсальную методику и, самое главное, выйти на рекомендации в части содержания визуальных характеристик интернет-ресурсов, а также всех онлайн-игр для детей от 0 до 12 лет", - сказала министр.