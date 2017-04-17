Минобрнауки разработает рекомендации в отношении онлайн-игр для детей до 12 лет

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с Минкомсвязи разработает рекомендации к визуальному ряду онлайн-игр для детей.
Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Мы надеемся вместе с Минкомсвязи и Роскомнадзором разработать общими усилиями универсальную методику и, самое главное, выйти на рекомендации в части содержания визуальных характеристик интернет-ресурсов, а также всех онлайн-игр для детей от 0 до 12 лет", - сказала министр.