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Минобрнауки разработает рекомендации в отношении онлайн-игр для детей до 12 лет

Общество
17 апреля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Рекомендации будут касаться визуального ряда, сообщила министр образования Ольга Васильева
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с Минкомсвязи разработает рекомендации к визуальному ряду онлайн-игр для детей.

Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Мы надеемся вместе с Минкомсвязи и Роскомнадзором разработать общими усилиями универсальную методику и, самое главное, выйти на рекомендации в части содержания визуальных характеристик интернет-ресурсов, а также всех онлайн-игр для детей от 0 до 12 лет", - сказала министр.

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