Васильева: информационной безопасности должны учить на уроках информатики и ОБЖ

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Учителя должны говорить школьникам о вопросах информационной безопасности на уроках информатики, обществознания, права и ОБЖ. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Навык информационной безопасности мы должны прививать с малых лет, и в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности", - сказала министр.
Она добавила, основой обучения является федеральный государственный образовательный стандарт.
"Минобрнауки будет делать все возможное, чтобы в этих стандартах были жестко определены требования к результатам учебной деятельности, касающиеся, в том числе, и сети интернет", - отметила Васильева.
По ее словам, еще одним способом оградить детей от киберугроз является возвращение психологов в школы.
"Говоря о том новом страшном вызове - группах смерти - обращаю внимание Совета Федерации на то, что был период, когда школьные психологи исчезли из школ в качестве штатных единиц полностью. Подростку зачастую легче говорить с человеком, кто не является его близким, школьные психологи могли и умели это делать", - подчеркнула Васильева, уточнив, что сегодня в школах один психолог приходится на 800 детей, в детских садах - на 400 малышей.