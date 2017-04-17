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Васильева: информационной безопасности должны учить на уроках информатики и ОБЖ

Общество
17 апреля, 13:17 UTC+3 МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По словам главы Минобрнауки, еще одним способом оградить детей от киберугроз является возвращение психологов в школы
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Учителя должны говорить школьникам о вопросах информационной безопасности на уроках информатики, обществознания, права и ОБЖ. Об этом в понедельник заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Навык информационной безопасности мы должны прививать с малых лет, и в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности", - сказала министр.

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Она добавила, основой обучения является федеральный государственный образовательный стандарт.

"Минобрнауки будет делать все возможное, чтобы в этих стандартах были жестко определены требования к результатам учебной деятельности, касающиеся, в том числе, и сети интернет", - отметила Васильева.

По ее словам, еще одним способом оградить детей от киберугроз является возвращение психологов в школы.

"Говоря о том новом страшном вызове - группах смерти - обращаю внимание Совета Федерации на то, что был период, когда школьные психологи исчезли из школ в качестве штатных единиц полностью. Подростку зачастую легче говорить с человеком, кто не является его близким, школьные психологи могли и умели это делать", - подчеркнула Васильева, уточнив, что сегодня в школах один психолог приходится на 800 детей, в детских садах - на 400 малышей.

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