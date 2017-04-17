Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин посетили одну из площадок фестиваля "Пасхальный дар" на площади Революции в центре столицы. Патриарх и мэр еще раз поздравили москвичей с праздником Пасхи, пообщались с посетителями фестиваля и приняли участие в отливке колокола - на площади работает колокололитейная мастерская Данилова монастыря.
"Спасибо, что вы посетили наш фестиваль "Пасхальный дар", который вы благословили. Мы его проводим уже несколько дней, его посещает огромное количество людей. Здесь и торговля из разных регионов страны, из разных монастырей, церквей, которые принимают активное участие", - сказал Собянин, обращаясь к патриарху.
По словам Собянина, фестиваль также включает историческую, образовательную, культурную и спортивные программы.
"Такие уголки в Москве появляются, где интересно и взрослым, и детям. "Пасхальным даром" мы открываем целый сезон различных фестивалей: следующий будет посвящен весне, первомайским праздникам, Дню Победы. Начинаются новые сезоны, новые мероприятия, "Пасхальный дар", конечно, знаковое мероприятие для всех москвичей", - отметил он.
В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил организаторов за создание фестиваля.
"Люди, живущие в больших городах, очень разделены, иногда даже живут в одном подъезде, а друг друга не знают. Мало что людей объединяет. И такие праздники - пасхальные, рождественские и разные другие, которые стали осуществляться благодаря вашей инициативе на таких замечательных площадках, они неформально объединяют людей", - отметил он.
"Дай Бог, чтобы это все развивалось в Москве, потому что, конечно, огромный мегаполис нуждается в том, чтобы даже на улицах происходило нечто, что объединяло людей", - сказал патриарх.
Он отметил высокий уровень организации фестиваля "Пасхальный дар".
"Красивые павильоны, замечательная музыка, можно даже на каруселях покататься. Вот было бы побольше времени, мы бы с Сергеем Семеновичем на карусели покатались", - пошутил Патриарх Московский и всея Руси.
Фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 12 по 23 апреля на 24 площадках в центре Москвы и в 19 городских парках. Для участия в фестивале было подано свыше 340 заявок от предпринимателей, из которых отобрано более 180 участников.
Посетители фестиваля на площади Революции могут наблюдать процесс изготовления колоколов из бронзы. Вес каждого колокола составляет 1 пуд (16 кг), высота - 30 см, диаметр - 30 см. На все колокола наносится надпись: "Пасхальный Дар в Светлую седмицу. Москва. 2017 год". Кроме того, на площади Революции работает 66 ярмарочных шале, в том числе 46 торговых и 20 шале общественного питания.
Всего на фестивальных площадках работают 143 торговых предприятия, среди которых 25 - от православных храмов, монастырей и благотворительных организаций, в том числе Троице-Сергиева лавра, Данилов ставропигиальный мужской монастырь, Детский корпус "Никита" при Никитском храме деревни Бывалино Московской области и многие другие.
Гости фестиваля смогут приобрести сувениры и продукты из многих российских регионов. Фермеры из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей привезли сыр и молоко, а производители из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской и Московской областей - мед и другую продукцию пчеловодства.
Всего на ярмарках можно будет купить 50 сортов пасхальных куличей. Развлекательную и познавательную программу фестиваля организуют семь профильных компаний.
Главным украшением фестиваля в этом году являются 10 макетов колоколов московских храмов. На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно увидеть 3-метровые макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский колокола), колокольни Ивана Великого (колокола "Медведь", "Реут", "Корсунский" и "Немчин"), Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.
Всего во время фестиваля будет организовано 70 театральных и концертных постановок, 35 уличных научных программ, свыше 100 познавательных экскурсий по площадкам фестиваля. На Тверской площади состоится Пасхальный благотворительный бал.