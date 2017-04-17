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Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей

Общество
17 апреля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Патриарх и мэр Москвы 17 апреля приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин посетили одну из площадок фестиваля "Пасхальный дар" на площади Революции в центре столицы. Патриарх и мэр еще раз поздравили москвичей с праздником Пасхи, пообщались с посетителями фестиваля и приняли участие в отливке колокола - на площади работает колокололитейная мастерская Данилова монастыря.

Знаковое мероприятие

"Спасибо, что вы посетили наш фестиваль "Пасхальный дар", который вы благословили. Мы его проводим уже несколько дней, его посещает огромное количество людей. Здесь и торговля из разных регионов страны, из разных монастырей, церквей, которые принимают активное участие", - сказал Собянин, обращаясь к патриарху.

По словам Собянина, фестиваль также включает историческую, образовательную, культурную и спортивные программы.

"Такие уголки в Москве появляются, где интересно и взрослым, и детям. "Пасхальным даром" мы открываем целый сезон различных фестивалей: следующий будет посвящен весне, первомайским праздникам, Дню Победы. Начинаются новые сезоны, новые мероприятия, "Пасхальный дар", конечно, знаковое мероприятие для всех москвичей", - отметил он.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил организаторов за создание фестиваля.

"Люди, живущие в больших городах, очень разделены, иногда даже живут в одном подъезде, а друг друга не знают. Мало что людей объединяет. И такие праздники - пасхальные, рождественские и разные другие, которые стали осуществляться благодаря вашей инициативе на таких замечательных площадках, они неформально объединяют людей", - отметил он.

"Дай Бог, чтобы это все развивалось в Москве, потому что, конечно, огромный мегаполис нуждается в том, чтобы даже на улицах происходило нечто, что объединяло людей", - сказал патриарх.

Он отметил высокий уровень организации фестиваля "Пасхальный дар".

"Красивые павильоны, замечательная музыка, можно даже на каруселях покататься. Вот было бы побольше времени, мы бы с Сергеем Семеновичем на карусели покатались", - пошутил Патриарх Московский и всея Руси.

О фестивале

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 12 по 23 апреля на 24 площадках в центре Москвы и в 19 городских парках. Для участия в фестивале было подано свыше 340 заявок от предпринимателей, из которых отобрано более 180 участников.

Посетители фестиваля на площади Революции могут наблюдать процесс изготовления колоколов из бронзы. Вес каждого колокола составляет 1 пуд (16 кг), высота - 30 см, диаметр - 30 см. На все колокола наносится надпись: "Пасхальный Дар в Светлую седмицу. Москва. 2017 год". Кроме того, на площади Революции работает 66 ярмарочных шале, в том числе 46 торговых и 20 шале общественного питания.

Всего на фестивальных площадках работают 143 торговых предприятия, среди которых 25 - от православных храмов, монастырей и благотворительных организаций, в том числе Троице-Сергиева лавра, Данилов ставропигиальный мужской монастырь, Детский корпус "Никита" при Никитском храме деревни Бывалино Московской области и многие другие.

Гости фестиваля смогут приобрести сувениры и продукты из многих российских регионов. Фермеры из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей привезли сыр и молоко, а производители из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской и Московской областей - мед и другую продукцию пчеловодства.

Всего на ярмарках можно будет купить 50 сортов пасхальных куличей. Развлекательную и познавательную программу фестиваля организуют семь профильных компаний.

Главным украшением фестиваля в этом году являются 10 макетов колоколов московских храмов. На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно увидеть 3-метровые макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский колокола), колокольни Ивана Великого (колокола "Медведь", "Реут", "Корсунский" и "Немчин"), Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.

Всего во время фестиваля будет организовано 70 театральных и концертных постановок, 35 уличных научных программ, свыше 100 познавательных экскурсий по площадкам фестиваля. На Тверской площади состоится Пасхальный благотворительный бал.

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Кирилл (патриарх) Собянин, Сергей Семенович
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