В СК считают недопустимым зарабатывание СМИ рейтингов на подвергшихся насилию детях

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ считает необходимым установить жесткий контроль за СМИ, тиражирующими образ ребенка как жертвы преступления.

"К сожалению, приходится констатировать, что средствами массовой информации все чаще тиражируется криминальная тематика в новостях, фильмах и телепрограммах. На изнасилованных девушках в популярных ток-шоу телеканалы зарабатывают высокие рейтинги и очень большие деньги", - сказал старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров на заседании в Совете Федерации.

Он обратил внимание, что в нарушение законодательных запретов раскрываются персональные данные несовершеннолетних пострадавших, чем подогревается общественный интерес не к проблеме преступности, а к самим преступникам и к совершаемым ими преступлениям. В связи с этим Комиссаров выразил уверенность в необходимости жесткого контроля за такого рода деятельностью СМИ, позволяющей эксплуатацию образа ребенка в качестве жертвы преступления, и призвал законодателей обратить на это внимание.

"Позиция Следственного комитета заключается в том, что одними запретами, которые многими воспринимаются как единственно возможное условие обеспечения безопасности детей в информационном пространстве, сегодняшних проблем никогда не решить. Об этом говорят в том числе результаты доследственных проверок и материалы расследуемых Следственным комитетом уголовных дел. В действительности необходимо работать с первопричинами", - отметил он.

"Что первым делом покупают ребенку родители - планшет, смартфон? И ребенок оказывается наедине со всеми угрозами. Его никто не учит выживать в виртуальном мире, куда его засунули его же родители, чтобы он не мешал им жить своей жизнью", - сказал представитель СК, подчеркнув, что необходимо, во-первых, больше внимания уделять детям, стремясь увлечь их различными занятиями в реальной жизни.

"Во-вторых, понимая, что интернет и СМИ запретить невозможно, надо учить ребенка объективно, в том числе критически, оценивать и воспринимать деструктивную информацию", - отметил Комиссаров, добавив, что крайне важно заполнять информационное пространство позитивным контентом.