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АСИ поддержит четыре новых проекта в образовательной сфере

Общество
17 апреля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Речь идет о социальных проектах "Кубок Голдберга", "Твое время", "Школа наставников проектного обучения" и "Академия Ворлдскиллс Россия"
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Еще четыре новых образовательных проекта будут поддержаны Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщила пресс- служба агентства.

"На заседании рабочей группы экспертного совета "Развитие молодых профессиональных кадров", которое состоялось в Москве 14 апреля 2017 года, принято решение поддержать 4 новых проекта, которые АСИ возьмет на сопровождение", - отмечается в сообщении.

Речь идет о социальных проектах "Кубок Голдберга", "Твое время", "Школа наставников проектного обучения" и "Академия Ворлдскиллс Россия". Как отметил руководитель рабочей группы вице-президент по управлению и развитию Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников, все проекты уже находятся на стадии реализации и имеют потенциал для тиражирования в регионах страны.

По словам Ситникова, "Школа наставников проектного обучения" и "Академия Ворлдскиллс Россия" закрывают основные направления, которые необходимо развивать в сфере образования: введение в средних специальных учебных заведениях новой категории преподавателей - учитель- наставник по проектному обучению, а также сетевой подход к получению компетенций по стандартам WorldSkills.

"Проект ("Кубок Голдберга" - прим. ТАСС) привлекает молодежь своим ярким форматом и, как показывает опыт WorldSkills, с помощью соревнований проще осваивать необходимые компетенции. У другого проекта - "Твое время", есть перспективы стать рентабельным бизнесом. Несмотря на популярность темы беспилотного транспорта, в этом сегменте в основном представлены некоммерческие проекты", - сказал Ситников.

Ранее директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко на деловом завтраке АСИ "Акселерация предпринимательства в социальной сфере" заявил, что пятый всероссийский конкурс студенческих команд, занимающихся разработкой и реализацией проектов в сфере социального предпринимательства, пройдет 18-19 мая в стенах академии. Победители конкурса студенческих проектов поедут на зарубежную стажировку. Информационное агентство ТАСС является соорганизатором делового завтрака.

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