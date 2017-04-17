Трамп подписал для ребенка красную бейсболку, а затем бросил ее в толпу

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп озадачил общественность, относительно странно исполнив просьбу ребенка, посетившего ежегодное катание разноцветных пасхальных яиц близ Белого дома. Когда один из подростков попросил главу государства оставить автограф на красной бейсболке со слоганом предвыборной кампании Трампа, американский лидер оставил подпись, а затем бросил головной убор в толпу.

Своими действиями Трамп несколько озадачил собравшуюся вокруг него и его супруги Меланьи толпу. За броском красной бейсболки последовал громкий крик: "Нет!". Между тем президент посчитал такие действия вполне естественными, и следующую просьбу другого ребенка выполнил в таком же ключе.

Ранее президент уже привлек внимание СМИ и общественности, забыв положить правую руку на сердце во время исполнения национального гимна США. Его супруга Меланья и 11-летний Бэррон Трамп подняли правые руки, положив их на сердце, однако американский лидер, по всей видимости, забыл это сделать, на что обратила внимание супруга, едва заметно коснувшись его правой руки. После этого хозяин Белого дома поднял руку, и церемония продолжилась в нормальном ключе.

Традиция катания по траве разноцветных пасхальных яиц зародилась здесь еще в 1878 году при 19-м президенте страны Ратерфорде Хейзе, который решил ежегодно на следующий день после пасхального воскресенья устраивать перед Белым домом праздничные гулянья.