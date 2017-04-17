Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп подписал для ребенка красную бейсболку, а затем бросил ее в толпу

Общество
17 апреля, 21:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Сам президент США посчитал такие действия вполне естественными, и следующую просьбу другого ребенка выполнил в таком же ключе
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп озадачил общественность, относительно странно исполнив просьбу ребенка, посетившего ежегодное катание разноцветных пасхальных яиц близ Белого дома. Когда один из подростков попросил главу государства оставить автограф на красной бейсболке со слоганом предвыборной кампании Трампа, американский лидер оставил подпись, а затем бросил головной убор в толпу.

Своими действиями Трамп несколько озадачил собравшуюся вокруг него и его супруги Меланьи толпу. За броском красной бейсболки последовал громкий крик: "Нет!". Между тем президент посчитал такие действия вполне естественными, и следующую просьбу другого ребенка выполнил в таком же ключе.

Ранее президент уже привлек внимание СМИ и общественности, забыв положить правую руку на сердце во время исполнения национального гимна США. Его супруга Меланья и 11-летний Бэррон Трамп подняли правые руки, положив их на сердце, однако американский лидер, по всей видимости, забыл это сделать, на что обратила внимание супруга, едва заметно коснувшись его правой руки. После этого хозяин Белого дома поднял руку, и церемония продолжилась в нормальном ключе.

Традиция катания по траве разноцветных пасхальных яиц зародилась здесь еще в 1878 году при 19-м президенте страны Ратерфорде Хейзе, который решил ежегодно на следующий день после пасхального воскресенья устраивать перед Белым домом праздничные гулянья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
2
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
6
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама