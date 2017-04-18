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Всероссийские проверочные работы в апреле-мае напишут 2,5 млн школьников

Общество
18 апреля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В организованных Рособрнадзором исследованиях примут участие почти 40 тыс. школ по всей стране
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) весной 2017 года напишут более 2,5 млн российских школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В исследованиях, организованных ведомством, примут участие почти 40 тыс. школ из всех регионов страны", - добавили в пресс-службе. В 2017 году участие в ВПР в четвертых классах является обязательным, в пятых, 11-х классах, а также в 10-х классах (предмет "география") - по решению школы.

Начнутся проверочные работы 18 апреля, в этот день ученики четвертых классов почти 40 тыс. российских школ всех регионов пишут диктант - первую часть ВПР по русскому языку. 20 апреля им предстоит выполнить вторую часть работы, состоящую из 12 заданий, которые, в частности, проверят умение распознавать и формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного в письменной форме, задавать вопрос и пересказывать информацию, подбирать синонимы.

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Также 18 апреля проверочную работу по русскому языку будут выполнять ученики пятых классов. Работа включает в себя восемь заданий, на ее выполнение отводится 45 минут. Задания ВПР проверяют владение нормами правописания, умение производить фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический разбор, ориентироваться в содержании текста, соблюдать нормы построения предложения и словоупотребления.

19 апреля ВПР по географии в режиме апробации предстоит писать ученикам 10-х и 11-х классов. Всего за апрель-май этого года в четвертых классах школьники напишут работы по русскому языку, математике, окружающему миру, пятиклассники - по русскому, математике, истории, биологии, ученики 10 классов - по географии, выпускники 11 классов - по физике, химии, биологии, истории и географии.

Обучающиеся выполняют ВПР в школах по месту обучения, работы проводятся учителями, работающими с данным классом. На выполнение проверочной работы отводится один или два урока в зависимости от класса и предмета.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.

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