Российские альпинисты "капсулируют" тела погибших на Эвересте

ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские альпинисты отправляются в "зону смерти" на Эвересте, чтобы отдать дань памяти погибшим на вершинах горы - экспедиция планирует "капсулировать" тела тех, кто остался лежать на склонах.

Об этом рассказали организаторы экспедиции на пресс-конференции в ТАСС.

По словам руководителя проекта, альпиниста Олега Савченко, по приблизительным подсчетам, на склонах Эвереста покоится более 280 человек, которые погибли за последние 90 лет. При этом они либо лежат на том месте, где их настигла смерть, либо их сбрасывают с обрыва другие альпинисты, которым они мешают пройти.

"Таких трагических случаев было очень много. Мы выполняем общечеловеческий долг и считаем, что это будет гуманная акция, которая позволит отдать дань телам погибшим, телам героев, которые не побоялись трудностей и решили покорять Эверест", - сказал Савченко.

По словам участницы экспедиции, специалиста по информационной безопасности Надежды Губиной, на высоте свыше 8 тыс. метров начинается зона, с которой практически невозможно спустить людей, поскольку туда не летают ни самолеты, ни вертолеты. Поэтому было принято решение "капсулировать" тела погибших - укрыть их специальной тканью, которая практически не подлежит тлену и выдерживает температуру от -80 до +80 градусов. Ткань будет крепиться вокруг тел ледорубами.

Экспедиция начинается 19 апреля - все участники экспедиции в этот день встречаются в Катманду и отправляются на Тибет, где начнется восхождение. Порядка 5-6 дней понадобится на подъем до базового лагеря на высоте 5,2 тыс. метров, и после акклиматизации с 20 по 25 мая планируется покорение вершины. Уже 30 мая или 1 июня участники экспедиции планируют вернуться в Москву. До вершины планируют подниматься 12 человек.

Как отметил Савченко, участники планируют "капсулировать" максимальное количество тел, но, скорее всего, получится это сделать для 7-8 погибших.

Экспедиция организуется при поддержке Российского географического общества, но специально средств поддержки не искали - как отметила Губина, это частная инициатива. Она также уточнила, что если погибшие будут опознаны, об их "капсулировании" организаторы сообщат родственникам.