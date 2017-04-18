Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музей "Прохоровское поле" рассчитывает вместе с РВИО восстановить танк Т-34

Общество
18 апреля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Как сообщила директор музея-заповедника Наталья Овчарова, у музея есть некоторые детали танка, но многих не хватает
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Прохоровское поле" рассчитывает совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) восстановить из оригинальных частей танк Т-34, который активно использовался во врем Великой Отечественной войны. Об этом на презентации концепции развития "Прохоровского поля" сообщила директор музея-заповедника Наталья Овчарова.

"У нас есть идея собрать археологический танк Т-34 , есть некоторые детали - башня, днище, гусеницы, но многого не хватает. Мы бы хотели обратиться к РВИО с этим проектом, и можно было бы собрать танк с уникальной историей, и он мог бы объединить усилия поисковых отрядов России", - сказала она.

Музей-заповедник "Прохоровское поле" был организован в поселке Прохоровка Белгородской области в 1995 году для увековечения памяти погибших при защите Отечества в битве на Курской дуге. Основной его памятник - Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле - был открыт к 50-летию Победы, здесь же располагается выставка с образцами техники и кафе "Блиндаж", в поселке построен культурно-исторический центр с библиотекой, фонд которой формируется за счет пожертвований. К 60-летию Победы в музее-заповеднике был открыт музей Третье ратное поле России, в котором используются современные мультимедийные технологии.

В заповеднике также располагаются Музей бронетанковой техники и танкодром с полосой препятствий, реставрационные мастерские для восстановления машин. По словам директора, дальнейшее развитие музея-заповедника будет проходить на основе этих объектов с развитием научно-исследовательской деятельности. В частности, в ноябре для публики планируется открыть помещение в Музее бронетанковой техники с новыми тренажерами, в том числе экипажа танка Т-90 и стрелкового тренажера без использования патронов.

"В нашем музейном комплексе есть абсолютно все, что нужно для посетителя - это и проживание, и питание, которое приносит нам более 40% дохода", - резюмировала Овчарова.

Ранее в Минкультуры РФ состоялись презентации концепций развития других музеев-заповедников на базе ратных полей России - Бородинского и Куликова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
7
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама