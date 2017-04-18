Музей "Прохоровское поле" рассчитывает вместе с РВИО восстановить танк Т-34

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Прохоровское поле" рассчитывает совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) восстановить из оригинальных частей танк Т-34, который активно использовался во врем Великой Отечественной войны. Об этом на презентации концепции развития "Прохоровского поля" сообщила директор музея-заповедника Наталья Овчарова.

"У нас есть идея собрать археологический танк Т-34 , есть некоторые детали - башня, днище, гусеницы, но многого не хватает. Мы бы хотели обратиться к РВИО с этим проектом, и можно было бы собрать танк с уникальной историей, и он мог бы объединить усилия поисковых отрядов России", - сказала она.

Музей-заповедник "Прохоровское поле" был организован в поселке Прохоровка Белгородской области в 1995 году для увековечения памяти погибших при защите Отечества в битве на Курской дуге. Основной его памятник - Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле - был открыт к 50-летию Победы, здесь же располагается выставка с образцами техники и кафе "Блиндаж", в поселке построен культурно-исторический центр с библиотекой, фонд которой формируется за счет пожертвований. К 60-летию Победы в музее-заповеднике был открыт музей Третье ратное поле России, в котором используются современные мультимедийные технологии.

В заповеднике также располагаются Музей бронетанковой техники и танкодром с полосой препятствий, реставрационные мастерские для восстановления машин. По словам директора, дальнейшее развитие музея-заповедника будет проходить на основе этих объектов с развитием научно-исследовательской деятельности. В частности, в ноябре для публики планируется открыть помещение в Музее бронетанковой техники с новыми тренажерами, в том числе экипажа танка Т-90 и стрелкового тренажера без использования патронов.

"В нашем музейном комплексе есть абсолютно все, что нужно для посетителя - это и проживание, и питание, которое приносит нам более 40% дохода", - резюмировала Овчарова.

Ранее в Минкультуры РФ состоялись презентации концепций развития других музеев-заповедников на базе ратных полей России - Бородинского и Куликова.