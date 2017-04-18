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В Госдуме отказались увеличивать скидку до 70% на дорожные штрафы в Москве и Петербурге

Общество
18 апреля, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Комитет объяснил отказ тем, что доходы жителей Москвы и Санкт-Петербурга значительно превышают показатели доходов в других регионах страны
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении скидки на административные штрафы с 50% до 70% за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в Москве и в Санкт-Петербурге.

Инициатива была внесена депутатами фракции ЛДПР еще в прошлом созыве нижней палаты. Законопроектом предлагалось разрешить гражданам оплачивать только треть суммы штрафа по ряду статей КоАП РФ (с завышенными суммами штрафов для Москвы и Санкт-Петербурга) в течение первых за 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении.

Авторы напоминали, что в России уже действует с 1 января 2016 года положение, согласно которому штраф за определенные правонарушения в области дорожного движения может быть уплачен в половинном размере в первые 20 дней. Однако, по мнению ЛДПР, "существующие нормы не в полной мере соответствуют принципу соразмерности и справедливости". "Так, в КоАП РФ за отдельные административные правонарушения в области дорожного движения, совершенные в городах федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, установлены размеры штрафов в два-три раза выше, чем за те же административные правонарушения, совершенные в других субъектах РФ", - отмечали авторы.

Однако комитет не согласился с такой трактовкой. "Доходы населения в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге значительно превышают показатели доходов в других регионах страны. Предлагаемый законопроектом дальнейший "дисконт" приведет к тому, что "льготные" штрафы утратят превентивное значение и не будут являться гарантией соблюдения ПДД", - говорится в отрицательном заключении комитета.

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