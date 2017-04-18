Леонид Парфенов станет ведущим "Намедни в караоке" на телеканале RTVi

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Леонид Парфенов станет ведущим нового проекта телеканала RTVi "Намедни в караоке". Об этом он рассказал в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".

"Намедни в караоке" - это метод вспоминания истории эпохи, событий через песню", - сказал он, уточнив, что вместе с гостями передачи они будут вспоминать какие-то события и петь песни, которые ассоциируются с этим временем. Парфенов считает, что "песня и вообще массовая культура, массовая мода как никто передают очень простодушно, ярко, очень доходчиво дух эпохи".

Среди первых гостей передачи - актер Юрий Стоянов и кинорежиссер, продюсер Егор Кончаловский.

Леонид Парфенов - российский журналист и телеведущий. Автор документального цикла "Портрет на фоне", вел такие программы, как "Намедни" и "Живой Пушкин". Был генеральным продюсер НТВ (2001-2003), главным редактором журнала "Русский Newsweek" (2004-2007). Пятикратный лауреат премии ТЭФИ (1995-2004).

RTVi - международный русскоязычный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ (Украины, Казахстана, Молдавии), Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала RTVi составляет около 25 млн человек.