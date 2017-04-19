"Известия": все регионы РФ к концу мая получат препараты для терапии при ВИЧ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Все российские регионы к концу мая получат антиретровирусные препараты, приобретенные в рамках централизованной закупки, сообщил газете "Известия" глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"Государственными контрактами предусмотрены сроки поставок АРВП (антиретровирусные препараты - прим. ТАСС) в объеме 40-60% до 1 мая, а к концу мая все регионы должны получить необходимые лекарства", - сказал он изданию.

По словам Мурашко, переход к централизованной закупке позволил снизить расходы на приобретение препаратов. "Сейчас завершено размещение заказа на около 80% объема годовой потребности лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, и если в прошлом году на это ушло 20 млрд рублей, то в этом - 17 млрд", - рассказал чиновник.

С этого года в России препараты для терапии при ВИЧ- инфекции закупаются централизованно, поставки в регионы планировалось начать с апреля. Ряд регионов сообщал о нехватке некоторых препаратов, в середине февраля стало известно, что проверка Росздравнадзора выявила нехватку антиретровирусных препаратов в двух десятках регионов.

В середине апреля глава Росздравнадзора сообщил ТАСС, что лекарства, полученные в рамках централизованной закупки, уже поставляются в регионы, в этом месяце жалоб на нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных в ведомство не поступало.