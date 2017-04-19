Глава Роструда: электронный документооборот упростит россиянам жизнь

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ведение трудовых книжек в электронном виде, наряду с заключением трудовых договоров через специальный сервис, облегчит жизнь россиянам. Реализовываться проект будет на добровольной основе, а желающие смогут получить бумажную копию документов. Об этом ТАСС сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Мы исходим, в первую очередь, из того, что этот сервис позволит упростить жизнь гражданам. Речь идет в первую очередь о вахтовиках и дистанционных работниках. Для корпораций это позволит снизить издержки по бумажному документообороту", - рассказал Вуколов.

Вуколов добавил, что речь идет не только об электронном ведении всей трудовой истории работника, но и о возможности заключения электронного трудового договора, такая "система позволит гражданину в личном кабинете более четко учитывать свое движение по жизни". Например, такой сервис может быть встроен в портал госуслуг. Параллельно будет предусмотрена возможность получить бумажный дубликат договора, в частности, через многофункциональные центры.

"Я думаю, что до конца года какие-то законодательные предложения будут сформированы. Я бы здесь не спешил, учел бы аргументы за и против", - сказал Вуколов. Глава Роструда отметил, что вопросами перехода на электронный кадровый документооборот Минтруд и Роструд занимаются с середины 2016 года. К консультациям привлечен Сбербанк.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем бумажном виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек "от руки" тратится слишком много времени и средств. В Минтруде отметили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка. В свою очередь глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что организация против полной замены трудовых книжек электронными, поскольку при утере данных, человек не сможет доказать при выходе на пенсию, какой у него стаж.