Правительство поддержит просьбу НИИ детской онкологии о выделении 3 млрд рублей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Просьба НИИ детской онкологии имени Блохина о выделении дополнительных 3 млрд рублей на оснащение клиники более современным оборудованием должна быть поддержана. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов после выступления в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

"НИИ имени Блохина попросило найти еще 3 млрд рублей на закупку еще более современного оборудования - я думаю, что в этом их нужно поддержать, с тем чтобы клиника была оснащена по самому последнему слову техники", - сказал Медведев.

По его словам, на данный момент клинике уже выделен 1 млрд рублей на закупку нового оборудования в этом и следующем году. Дополнительное финансирование НИИ на закупку нового оборудования связано с тем, что клинику строили долго и заказанное ранее оборудование успело устареть.