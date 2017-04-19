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Правительство поддержит просьбу НИИ детской онкологии о выделении 3 млрд рублей

Общество
19 апреля, 14:09 дата обновления: 19 апреля, 14:22 UTC+3
По словам главы кабмина РФ, на данный момент клинике был выделен 1 млрд рублей на закупку нового оборудования
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Просьба НИИ детской онкологии имени Блохина о выделении дополнительных 3 млрд рублей на оснащение клиники более современным оборудованием должна быть поддержана. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов после выступления в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

"НИИ имени Блохина попросило найти еще 3 млрд рублей на закупку еще более современного оборудования - я думаю, что в этом их нужно поддержать, с тем чтобы клиника была оснащена по самому последнему слову техники", - сказал Медведев.

По его словам, на данный момент клинике уже выделен 1 млрд рублей на закупку нового оборудования в этом и следующем году. Дополнительное финансирование НИИ на закупку нового оборудования связано с тем, что клинику строили долго и заказанное ранее оборудование успело устареть.

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