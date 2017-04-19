Во Владикавказе открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 апреля. /ТАСС/. Памятник советскому военачальнику, генералу армии Василию Маргелову открыли во Владикавказе. В церемонии принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает пресс-служба администрации местного самоуправления Владикавказа.

"Наша молодежь должна брать пример с достойных представителей старшего поколения. А примером в воздушно-десантных войсках является, конечно же, десантник номер один Василий Филлипович Маргелов, человек выдающийся, который создал мобильные войска, первый десантировал внутри боевой машины десанта своего сына, Героя России. С него нам необходимо брать пример служения Родине, патриотизма, героизма и ответственности перед своим народом", - сказал Бибилов, который является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова.

Памятник открыли на территории одной из достопримечательностей города - Мемориала Славы.

Маргелов вошел в историю Вооруженных Сил как родоначальник и самый яркий командующий "крылатой пехотой". Он командовал воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. Маргелов также является Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР.