Детские омбудсмены выступают против отмены статьи Семейного кодекса об изъятии детей

БЕЛГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Большинство региональных уполномоченных по правам детей выступают против отмены и даже изменения статьи 77 Семейного кодекса РФ, предусматривающей изъятие детей у родителей в случае угрозы жизни и здоровья ребенка.

"Судя по тому мониторингу, который мы все провели (в рамках поручения президента РФ Владимира Путина об изучении обстоятельств изъятия детей) в рабочих группах, это действительно крайняя мера, исключительная мера, и количество случаев отобрания (детей) по 77-й статье (Семейного кодекса) практически во всех субъектах было подтверждено решениями судов", - сказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова в ходе Съезда региональных уполномоченных по правам ребенка. Она пояснила, что отобрание детей в рамках указанной статьи осуществляют органы опеки.

В ходе дискуссии на съезде детские омбудсмены отмечали, что попытки уточнить статью 77 Семейного кодекса, создать некий закрытый перечень оснований для отобрания, могут привести к тому, что отдельные случаи окажутся вне рамок закона и изъять ребенка не получится.

Агапитова также сообщила, что деятельность рабочих групп региональных омбудсменов на этом не прекращается. "Для многих из нас было удивительно, что большинство случаев лишения родительских прав и ограничения родительских прав происходит в результате актов о безнадзорности, которые составляет полиция, когда ребенок один в квартире, один в полиции", - сказала она. По ее словам, "тут есть опасность перегибов".

"С этими случаями надо разбираться, а также со случаями, когда родителей вынуждают написать заявление о помещении ребенка в учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией, а потом учреждение всячески препятствует тому, чтобы родители навещали этого ребенка, а потом выходит в суд с иском о лишении родительских прав", - отметила омбудсмен.

Кроме того, по словам Агапитовой, вне рамок мониторинга остались случаи лишения родительских прав по обращениям самих детей. "Самое страшное, когда дети сами пишут заявления (о нарушении прав родителями). Это тоже очень интересная проблема, которой пока, мне кажется, никто серьезно не занимался. Но у нас все впереди, потому что рабочие группы (мониторинга) теперь постоянно действующие, и, я надеюсь, со всеми этими моментами постепенно разберемся", - заключила она.