Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАДН планирует разработать закон о социокультурной адаптации мигрантов к осени 2017 года

Общество
19 апреля, 17:12 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 19, апреля. /ТАСС
В настоящее время нет четкого определения, что можно считать социокультурной адаптацией, сообщил глава ведомства Игорь Баринов
Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов надеется, что закон о социокультурной адаптации мигрантов будет разработан к осени 2017 года. Об этом он сообщил в среду журналистам в Ставрополе после выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Сейчас работа над созданием закона идет достаточно активно, надеюсь, что уже к осени этого года мы выйдем на какие-то конкретные решения (передача документа в правительство РФ - прим. ТАСС). Сейчас у нас есть представление как, используя минимальные финансовые затраты, мы могли бы активизировать эту работу в субъектах РФ. Пока не хотел бы конкретизировать, но в принципе мы уже нащупали какие-то пути", - сказал он.

По словам Баринова, на сегодняшний день нет четкого определения, что можно считать социокультурной адаптацией. "Четко это никак не трактуется и не формулируется, каждый регион работу проводит так, как он ее понимает в силу своей специфики", - пояснил глава ФАДН.

Проект указа президента РФ о наделении ФАДН полномочиями по социокультурной адаптации мигрантов размещен на правительственном сайте для обсуждения. Ранее на пресс-конференции в ТАСС Баринов сообщил, что адаптационные процессы у мигрантов обусловлены совокупностью экономических, социальных, культурных, образовательных проблем. Наиболее актуальной в этой области является языковой барьер, препятствующий успешному включению мигрантов в социокультурное пространство России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама