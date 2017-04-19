ФАДН планирует разработать закон о социокультурной адаптации мигрантов к осени 2017 года

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СТАВРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов надеется, что закон о социокультурной адаптации мигрантов будет разработан к осени 2017 года. Об этом он сообщил в среду журналистам в Ставрополе после выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
"Сейчас работа над созданием закона идет достаточно активно, надеюсь, что уже к осени этого года мы выйдем на какие-то конкретные решения (передача документа в правительство РФ - прим. ТАСС). Сейчас у нас есть представление как, используя минимальные финансовые затраты, мы могли бы активизировать эту работу в субъектах РФ. Пока не хотел бы конкретизировать, но в принципе мы уже нащупали какие-то пути", - сказал он.
По словам Баринова, на сегодняшний день нет четкого определения, что можно считать социокультурной адаптацией. "Четко это никак не трактуется и не формулируется, каждый регион работу проводит так, как он ее понимает в силу своей специфики", - пояснил глава ФАДН.
Проект указа президента РФ о наделении ФАДН полномочиями по социокультурной адаптации мигрантов размещен на правительственном сайте для обсуждения. Ранее на пресс-конференции в ТАСС Баринов сообщил, что адаптационные процессы у мигрантов обусловлены совокупностью экономических, социальных, культурных, образовательных проблем. Наиболее актуальной в этой области является языковой барьер, препятствующий успешному включению мигрантов в социокультурное пространство России.