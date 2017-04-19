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Абдулатипов: государство уделяет слишком мало внимания развитию исламского образования

Общество
19 апреля, 19:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 19, апреля. /ТАСС
Глава Дагестана подчеркнул, что России нельзя идти по пути, которым пошел Запад, изолируя мусульманские сообщества и превращая их в какие-то анклавы
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МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает, что государство предпринимает слишком мало мер для развития исламского образования в России. Об этом он заявил в среду по итогам выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Ставрополе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Я сказал о том, что мы десятилетиями критикуем исламское образование, мы констатируем, что уезжают за рубеж для учебы, что у нас неаттестованные учебные заведения. Но, вместе с тем, к сожалению, государство мало что делает для налаживания исламского образования", - привела слова Абдулатипова его пресс-служба.

Есть пробелы в законодательстве

Глава Дагестана также отметил значимость комплексной работы по профилактике терроризма. "Эта не узкая сфера, а сфера, которая отражает во многом состояние общества, особенно на уровне различных радикальных организаций и идей. В связи с этим я обратил внимание на то, что у нас - там, где мы говорим о формировании культурной, гражданской идентичности и борьбе против радикальных идей, - есть пробелы в законодательстве, в частности, в законе об экстремизме", - сказал руководитель региона.

"Во-первых, дано не очень четкое определение понятия, что такое экстремизм. Во-вторых, существует несколько списков, согласно которым экстремистские организации фиксируются в Минюсте, а террористические организации - в ФСБ. Следовательно, второй список фактически никакого отношения не имеет к этому закону", - пояснил Абдулатипов. По его словам, в рамках совещания предметно говорилось о противодействии различным попыткам пропаганды национальной исключительности, политизации земельных вопросов, кадровых вопросов, что способно порождать национализм и сепаратизм.

Нельзя изолировать мусульман

"Это очень опасные идеи, проникающие в сознание людей, в том числе молодежи. Поэтому нам надо усиливать взаимодействие с религиозными организациями. У нас есть взаимодействие с муфтиятом республики, с муфтием Дагестана, шейхом Ахмад-хаджи Абдулаевым. И эту работу надо продолжать. Нельзя идти по пути, которым пошел Запад, изолируя мусульманские сообщества и превращая их в какие-то анклавы. Это все работает на радикалов, соответственно, против государства и общества", - добавил Абдулатипов.

В среду в Ставрополе состоялось выездное совещание секретаря Совбеза РФ Патрушева по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма, а также реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года. В совещании участвовали полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, главы регионов Северо-Кавказского федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.

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Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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