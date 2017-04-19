Глава Сбербанка и модель Водянова провели тренировку перед марафоном "Бегущие сердца"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф и топ-модель Наталья Водянова провели совместную тренировку перед участием в благотворительном марафоне, который пройдет 28 мая в Москве и еще 54 регионах России.

Марафон проводит Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" совместно со Сбербанком. Участники марафона соберут пожертвования для расширения проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития. Все средства, привлеченные в ходе марафона, будут перечислены в фонд "Обнаженные сердца".

Забег в Москве пройдет на Воробьевых горах, его участники смогут выбрать одну из трёх дистанций: 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Регистрация участников открылась в феврале 2017 года. Сейчас уже зарегистрировано 11250 человек. В марафоне также могут принять участие люди, пользующиеся инвалидной коляской.

Благотворительность для всех

Греф напомнил, что в прошлом году в этом марафоне приняли участие более 50 тысяч сотрудников банка из 330 тысяч, работающих в филиалах по всему миру. "То, чего нам не хватает, это осознанности.., что мы уже имеем будучи здоровыми, имеющими принимать участие в спортивных мероприятиях и помочь тем, у кого такой возможности нет. Сама возможность помощи - это огромное благо для любого человека. Это создает командность, культуру, которая объединяет людей, в том числе, семьи вокруг решения таких гуманитарных проблем. И наполняет смыслом жизнь людей", - сказал он.

По словам главы Сбербанка, сотрудники банка приходят участвовать в марафоне не по указке, а по собственному желанию. "Люди приходят на марафон сами, приходят семьями, как правило. Очень приятно, что много детей. Некоторые дети бегут вместе с родителями. Для нас результат абсолютно не главное. Мы просим бежать не на скорость, а главное бежать всем вместе", - отметил он.

Греф добавил, что в перспективе банк не планирует стимулировать людей к участию в марафоне с помощью снижения ипотечных ставок и ставок по кредитам участникам. "Нет такой задачи. Люди получают больше, чем отдают. Они отдают деньги, отдают кусочек своего тепла, а отдавая, мы получаем больше", - добавил глава Сбербанка.

Топ-модель Наталья Водянова подчеркнула важность участия бизнеса в благотворительности. "Сбербанк своим участием показывает, как и бизнес может быть тоже со смыслом. Смысла, понятно, в бизнесе очень много, но в нашем случае смысл заключается в том, что мы можем объединить свои усилия, это интересно для нас для всех, как партнеров, мы делаем очень важное, доброе дело", - отметила Водянова.

Соорганизатор марафона Полина Киценко подчеркнула, что благотворительностью может заниматься каждый. "Многие думают, что благотворительность - это удел богатых людей. Но мы нашим забегом показываем, что благотворительность сегодня лежит буквально на расстоянии руки, протянутой на полку за кроссовками. Бежать может практически любой, и бежать не только для себя, а для тех, кому нужна помощь", - сказала Киценко.

Во всем нужна тренировка

Основатель беговой школы "I love running" Максим Журило отметил, что принимать участие в забеге может любой человек, но перед марафоном лучше потренироваться.

"Остается пять недель до забега со следующей недели. Если человек никогда не бегал и хочет начать, то три раза в неделю тренироваться вполне достаточно. Лучше начинать очень постепенно, и самое главное - это не давить быстро. Это очень сложно взрослому, потому что все начинают бежать, а нужно перемежать с ходьбой. Есть такой критерий, который называется "разговорный темп", то есть когда мы с вами бежим и разговариваем и при этом не сбиваемся с дыхания", - сказал Журило.

Также, по его словам, лучше тренироваться не по дистанции, а по времени. "Например, можно начать с 20 минут и чередовать бег с ходьбой и постепенно повышать до 50 минут", - отметил он.

После пробежки, по его словам, желательно сделать заминку в теплом помещении, растянуть мышцы, привести их в исходное состояние.

"Воду пить надо, до тренировки лучше не есть, а после можно. Если вы поедите до, то будет тяжело бежать. Нужен легкий перекус, самое простое - это банан или стакан сока", - отметил он.