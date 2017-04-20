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Путин обсудит с оргкомитетом "Победа" продвижение объективной информации о России

Общество
20 апреля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В заседании с президентом РФ примут участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны ВОВ
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". "Основная тема 39-го заседания - развитие гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в том числе о ее роли в победе над нацизмом", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В заседании примут участие представители правительства, федеральных министерств, органов исполнительной власти, руководители общественных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны.

В мае 2016 года, выступая на заседании оргкомитета "Победа", глава государства заявил о необходимости пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны. "Мы обязаны последовательно отстаивать историческую правду, необходимо пресекать любые попытки оболгать, сфальсифицировать прошлое, в том числе принизить решающую роль нашей страны в разгроме нацизма", - подчеркнул он. Тогда Путин назвал отстаивание исторической правды "важнейшим направлением работы оргкомитета "Победа", государственных структур, в том числе Министерства иностранных дел, а также общественных, образовательных, научных организаций".

Оргкомитет "Победа" был создан в августе 2000 года. Он разрабатывает предложения президенту РФ по определению приоритетных направлений государственной политики в области патриотического воспитания, решению проблем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Кроме того, оргкомитет готовит и проводит мероприятия в связи с памятными событиями в военной истории России, а также координирует работу органов власти, общественных организаций и граждан по этим направлениям.

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