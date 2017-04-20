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ФМБА внедрило обновленную информационную систему учета доноров и крови в регионах

Общество
20 апреля, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Внеся в систему паспортные данные, оператор по персональным данным потенциального донора может получить всю необходимую информацию о его медотводах
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Обновленная автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ) разработана и внедряется в России. Об этом рассказал глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба журналистам накануне Национального дня донора.

"Мы разработали сейчас новый АИСТ, точно так же поставили его во всех регионах и замкнули на центр у нас здесь. На сегодняшний день мы заканчиваем его установку, и уже работаем в новой системе. У нее колоссальные возможности", - сказал Уйба.

Идея АИСТа заключается в том, что оператор системы по персональным данным потенциального донора, просто внеся в систему паспортные данные, может получить всю необходимую информацию о его медотводах (состоит ли этот человек на психиатрическом учете или на учете в СПИД-центре и т.д.). "Некоторые приходят сдать кровь ради разовой дотации - еды, 300-500 рублей, в Москве это 1 - 1,5 тыс. рублей. Несмотря на то, что человек болен и знает об этом, но ему нужны деньги - и он приходит", - пояснил глава ФМБА.

Использование системы позволило существенно сэкономить средства и время на медосмотры. Кроме того, АИСТ позволяет в режиме онлайн получать информацию о поступающей крови, плазме, редких группах в любом регионе.

Обновленная версия АИСТа дает возможность оператору в любой точке РФ получить необходимые клинические данные на любого потенциального донора. "Там электрокардиограмма забита, там анализы крови, виден целый ряд необходимых клинических показателей", - добавил глава ФМБА.

Кровью обеспечены полностью

"В донорстве ФМБА не просто лучшие, мы законодатели моды, потому что именно нам в 2008 году поручила страна создать новую программу развития донорства. На сегодня у нас нет вопросов к ситуации с кровью", - рассказал Уйба.

По его словам, во многом благодаря отлаженной работе Службы крови ФМБА, в РФ на данный момент дефицита крови и ее компонентов нет. "И даже в таких тяжелых ситуациях, как теракт в Санкт-Петербурге, не было ни одной капли крови, которой бы не хватило пострадавшим, кровью были обеспечены полностью. И это лишнее подтверждение тому, что система работает. Есть запас", - сказал Уйба.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб.

Уйба отметил, что тогда "министру сразу же был предоставлен отчет, где, какие запасы крови у нас есть, где может возникнуть напряжение и как его ликвидировать".

Национальный день донора был учрежден в РФ в 2007 году и отмечается ежегодно 20 апреля. Он был введен в память о первом состоявшемся в России переливании крови - 20 апреля 1832 года акушер Андрей Вольф в Петербурге впервые успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и спас ей жизнь. Это событие считается началом развития донорства в России.

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