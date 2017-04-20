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Почти 50 самолетов и вертолетов задействованы на втором этапе учений МЧС

Общество
20 апреля, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
В тренировке помимо МЧС участвуют федеральные органы исполнительной власти - Росгидромет, Минздрав, Минкомсвязь, Ростехнадзор, Росводресурсы, Минэнерго, Рослесхоз, Роспотребнадзор
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Почти 50 самолетов и вертолетов задействованы на втором этапе всероссийских командно-штабных учений, в ходе которого отрабатываются действия по борьбе с паводком во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В учении задействованы 47 воздушных судов различных ведомств - МЧС России, Росгвардии, Авиалесохраны и других министерств", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что от МЧС России в регионах будет работать воздушная техника Красноярского, Хабаровского и Жуковского авиационно-спасательных центров, а также Северо-Западного и Южного региональных центров МЧС России - всего 30 самолетов и вертолетов. Среди них - самолеты Ан-74, Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32. "Авиация применяется для переброски и десантирования аэромобильной группировки, мониторинга паводковой обстановки, а также для эвакуации пострадавших с водной поверхности. Кроме того, для мониторинга и оценки обстановки используются беспилотные летательные аппараты", - сообщили в МЧС.

В течение суток в ходе учений будет работать аэромобильная группировка МЧС, общая численность которой составляет более 13 500 человек. Подразделения аэромобильной группировки привлекаются на крупномасштабные ЧС и пожары. "Группировка создана таким образом, что ее специалисты могут реагировать на шесть основных видов чрезвычайных ситуаций - паводки, природные пожары, крупные транспортные аварии, обрушения зданий, техногенные пожары и ЧС, связанные с химическим, бактериологическим заражением, радиационным загрязнением", - рассказали в МЧС.

Широкомасштабные учения МЧС, в ходе которых будут отработаны действия по ликвидации не только паводков, но и пожаров, начались во всех 85 регионах страны 19 апреля. Они проходят в три этапа и завершатся 21 апреля, когда будут отработаны действия по ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов от них.

В тренировке помимо МЧС участвуют федеральные органы исполнительной власти - Росгидромет, Минздрав, Минкомсвязь, Ростехнадзор, Росводресурсы, Минэнерго, Рослесхоз, Роспотребнадзор, а также региональные структуры.

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