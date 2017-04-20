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Более половины россиян выступают за продолжение операции ВКС России в Сирии

Общество
20 апреля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Доля россиян, выступающих против продолжения операции в Сирии, с 2016 года выросла с 25% до 34%
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© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более половины (53%) россиян считают, что стране следует продолжить операцию ВКС в Сирии, треть опрошенных (34%) выступила против. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За продолжение российской военной операции в Сирии высказались 53% опрошенных, против - 34%", - говорится в сообщении. Доля россиян, выступающих против продолжения операции в Сирии, с 2016 года выросла с 25%.

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Комментируя ракетный удар США по военной базе в Сирии, большинство респондентов (82%) назвали его "американской провокацией с целью дестабилизации обстановки". Лишь 6% опрошенных посчитали, что удар стал закономерным ответом на предполагаемое применение химического оружия сирийскими властями. Вместе с тем, более трети участников опроса (35%) не смогли дать ответ на вопрос об адекватной реакции РФ на инцидент. Часть респондентов (14%) считают, что России следует выступить с нейтральной позицией, а каждый десятый россиянин высказался за поддержку Сирии и президента этой страны Башара Асада (11%) или проведение независимого расследования (11%).

"Так как лишь 6% опрошенных россиян согласны с американской версией причин инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, для большинства россиян ракетный удар США по авиабазе сирийских ВВС выглядит как минимум неспровоцированной и незаконной агрессией, а как максимум - провокацией с далеко идущими последствиями", - комментирует результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-12 апреля 2017 г. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

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