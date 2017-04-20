Более половины россиян выступают за продолжение операции ВКС России в Сирии

Олени, волки и эвенк: как оленеводы спасают стада от хищников и браконьеровАрктика сегодня 20 апреля, 11:37
На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019Новости партнеров 20 апреля, 11:25
Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при РоссииСпорт 20 апреля, 11:20
Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в МосквеСпорт 20 апреля, 11:19
ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера ЯрушкинаСпорт 20 апреля, 11:08
Индонго может отказаться от титула IBF и боя с россиянином ЛипинцомСпорт 20 апреля, 10:55
Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"Спорт 20 апреля, 10:55
"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 годНовости партнеров 20 апреля, 10:53
Города особых мастеров: как людям помогают не отчаиватьсяВ стране 20 апреля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более половины (53%) россиян считают, что стране следует продолжить операцию ВКС в Сирии, треть опрошенных (34%) выступила против. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"За продолжение российской военной операции в Сирии высказались 53% опрошенных, против - 34%", - говорится в сообщении. Доля россиян, выступающих против продолжения операции в Сирии, с 2016 года выросла с 25%.
Комментируя ракетный удар США по военной базе в Сирии, большинство респондентов (82%) назвали его "американской провокацией с целью дестабилизации обстановки". Лишь 6% опрошенных посчитали, что удар стал закономерным ответом на предполагаемое применение химического оружия сирийскими властями. Вместе с тем, более трети участников опроса (35%) не смогли дать ответ на вопрос об адекватной реакции РФ на инцидент. Часть респондентов (14%) считают, что России следует выступить с нейтральной позицией, а каждый десятый россиянин высказался за поддержку Сирии и президента этой страны Башара Асада (11%) или проведение независимого расследования (11%).
"Так как лишь 6% опрошенных россиян согласны с американской версией причин инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, для большинства россиян ракетный удар США по авиабазе сирийских ВВС выглядит как минимум неспровоцированной и незаконной агрессией, а как максимум - провокацией с далеко идущими последствиями", - комментирует результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-12 апреля 2017 г. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.