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Москалькова предположила, что доносы про преследование геев в Чечне могут быть провокацией

Общество
20 апреля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Уполномоченный по правам человека отметила, что в ответ на ее запросы Генпрокуратура, СК, МВД и прокуратура Чечни сообщили, что ни одного подобного случая не было зарегистрировано
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть ложными.

"У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложные доносы. И вот здесь тоже надо до конца доводить: я сегодня еще не готова сделать эти выводы, но их действительно нужно делать. Что это: действительно есть пострадавшие, или кто-то хочет на этом спекулировать?" - задалась вопросом омбудсмен в ходе отчета о деятельности омбудсмена за 2016 год на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Уполномоченный пояснила, что получила "высокие запросы, правда, иностранные" о том, что "более ста гомосексуалистов пропали в Чечне", на основе чего она, в свою очередь, сделала "пять запросов: в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и прокуратуру Чечни", причем все эти ведомства сообщили, что ни одного подобного случая не было зарегистрировано.

"Я беседую с инициаторами. Они говорят: "Боятся", - продолжила Москалькова.

Она рассказала, что обратилась к "ярым правозащитникам" относительно проверки ими пропаж людей и "двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргуне, где якобы были созданы пыточные зоны". "Они выезжают на место, проверяют каждый угол: не соответствует действительности", - подчеркнула омбудсмен.

При этом Москалькова пояснила журналистам, что на днях обратилась к заявителям, объяснив, что "препятствием дальнейшей проверки является отсутствие конкретных имен, фамилий", и отметила, что ей "обещали предоставить такую информацию, но на сегодняшний день пока ничего нет".

История вопроса

1 апреля "Новая газета" сообщила о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что за последнее время в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты. Власти Чечни подобные обвинения отвергли.

6 апреля Москалькова заявила, что проверит эти сообщения. По ее словам, она направила запрос министру внутренних дел Чечни о том, поступали ли к ним обращения о похищении людей, связалась с "известным правозащитником" и получила отрицательные ответы.

Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, Москалькова назвала странной, "потому что так не бывает: ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, ни дат похищений".

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
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