Москалькова предположила, что доносы про преследование геев в Чечне могут быть провокацией

Олени, волки и эвенк: как оленеводы спасают стада от хищников и браконьеровАрктика сегодня 20 апреля, 11:37
На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019Новости партнеров 20 апреля, 11:25
Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при РоссииСпорт 20 апреля, 11:20
Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в МосквеСпорт 20 апреля, 11:19
ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера ЯрушкинаСпорт 20 апреля, 11:08
Индонго может отказаться от титула IBF и боя с россиянином ЛипинцомСпорт 20 апреля, 10:55
Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"Спорт 20 апреля, 10:55
"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 годНовости партнеров 20 апреля, 10:53
Города особых мастеров: как людям помогают не отчаиватьсяВ стране 20 апреля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть ложными.
"У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложные доносы. И вот здесь тоже надо до конца доводить: я сегодня еще не готова сделать эти выводы, но их действительно нужно делать. Что это: действительно есть пострадавшие, или кто-то хочет на этом спекулировать?" - задалась вопросом омбудсмен в ходе отчета о деятельности омбудсмена за 2016 год на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Уполномоченный пояснила, что получила "высокие запросы, правда, иностранные" о том, что "более ста гомосексуалистов пропали в Чечне", на основе чего она, в свою очередь, сделала "пять запросов: в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и прокуратуру Чечни", причем все эти ведомства сообщили, что ни одного подобного случая не было зарегистрировано.
"Я беседую с инициаторами. Они говорят: "Боятся", - продолжила Москалькова.
Она рассказала, что обратилась к "ярым правозащитникам" относительно проверки ими пропаж людей и "двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргуне, где якобы были созданы пыточные зоны". "Они выезжают на место, проверяют каждый угол: не соответствует действительности", - подчеркнула омбудсмен.
При этом Москалькова пояснила журналистам, что на днях обратилась к заявителям, объяснив, что "препятствием дальнейшей проверки является отсутствие конкретных имен, фамилий", и отметила, что ей "обещали предоставить такую информацию, но на сегодняшний день пока ничего нет".
1 апреля "Новая газета" сообщила о похищениях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что за последнее время в республике были задержаны более 100 мужчин, трое якобы были убиты. Власти Чечни подобные обвинения отвергли.
6 апреля Москалькова заявила, что проверит эти сообщения. По ее словам, она направила запрос министру внутренних дел Чечни о том, поступали ли к ним обращения о похищении людей, связалась с "известным правозащитником" и получила отрицательные ответы.
Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, Москалькова назвала странной, "потому что так не бывает: ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, ни дат похищений".