Общий объем фондов защиты прав туристов достиг 600 млн рублей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фонды персональной ответственности туроператоров и ассоциация "Турпомощь" накопили 600 млн рублей, предназначенных для компенсаций туристам в случае нештатных ситуаций. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая на общем собрании членов ассоциации.

"По состоянию на сегодня объем совокупных фондов составляет рекордную сумму для нашего туроператорского рынка за все время существования - 600 миллионов рублей", - сказал он.

Сафонов отметил, что считает эту сумму "достаточной для обеспечения и высококачественного отдыха наших туристов, и обеспечения гарантий защиты их прав и законных интересов".