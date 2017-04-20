Пескову понравилась идея провести в школах олимпиаду по выборам президента

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. В Кремле положительно оценили план провести в школах России олимпиаду по выборам президента.
"Если органы, которые занимаются образованием, и Минобразования считают, что это необходимо в плане развития уровня обществознания, то, наверное, это хорошо", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, "в любом случае выборы президента в любой стране - это чрезвычайно важная веха, через которую проходит страна, все общество". "Поэтому такое заблаговременное обсуждение школьниками этой темы - наверное, это достаточно полезно для общественного развития", - отметил представитель Кремля.
При этом он отрицательно ответил на вопрос, можно ли считать, что в Кремле появился некий план работы с молодежью после протестных акций 26 марта. "В Кремле всегда был план работы с молодежью, работа с молодежью идет - и по линии Минобразования, по линии разных организаций, - она никогда не прекращалась.
Как сообщили некоторые СМИ, Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК заключил контракт на разработку олимпиадных заданий на проведение среди учащихся старших классов интернет-олимпиады, посвященной выборам президента.