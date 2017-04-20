Франциск возглавит церемонию канонизации "детей Фатимы", предсказавших русскую революцию

ВАТИКАН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Церемония причисления к лику святых португальских пастушков Жасинту и Франсишку, ставших вместе со старшей сестрой Люсией свидетелями явления Богородицы в португальском городе Фатиме в 1917 году, состоится 13 мая. Папа римский Франциск объявил об этом на очередном заседании Консистории, совещания церковных иерархов в Апостольском дворце Ватикана, сообщает служба печати Святого престола.

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Церемония канонизации станет центральным событием предстоящей поездки понтифика в Португалию. Папа посетит Фатиму (120 км севернее Лиссабона) 12-13 мая для празднования 100-летней годовщины чуда.

13 мая 1917 года близ Фатимы трем юным пастушкам - Жасинте, Франсишку и Лусии - явилась Богородица, чтобы поведать о грозящих миру бедствиях. Как объявлялось в дальнейшем, Богородица рассказала о грядущей безбожной революции в России и последующем возвращении нашей страны к вере, об окончании Первой мировой войны и о Второй мировой войне, о покушении на Папу Римского. Католическая церковь официально признала эти откровения чудом, хотя эксперты объясняли его дисперсией солнечного света и даже массовым помешательством.

Франсишку и Жасинта умерли вскоре после фатимских событий: в 1919 и 1920 годах от эпидемии испанки. Люсия стала монахиней и дожила до 2005 года. Процедура беатификации (вознесения на алтарь блаженных) двух из трех детей произошла еще в 2000 году при Папе Иоанне Павле II.

В истории христианства зафиксировано более 20 тыс. свидетельств явления Богородицы людям. Католическая церковь признала заслуживающими доверия лишь 15 из них.