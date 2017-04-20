Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франциск возглавит церемонию канонизации "детей Фатимы", предсказавших русскую революцию

Общество
20 апреля, 12:59 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
Католическая церковь официально признала явление пастушкам Богородицы чудом, хотя эксперты объясняли его дисперсией солнечного света и массовым помешательством
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Церемония причисления к лику святых португальских пастушков Жасинту и Франсишку, ставших вместе со старшей сестрой Люсией свидетелями явления Богородицы в португальском городе Фатиме в 1917 году, состоится 13 мая. Папа римский Франциск объявил об этом на очередном заседании Консистории, совещания церковных иерархов в Апостольском дворце Ватикана, сообщает служба печати Святого престола.

СПЕЦПРОЕКТ
1917. Столкновение с бездной
Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

Церемония канонизации станет центральным событием предстоящей поездки понтифика в Португалию. Папа посетит Фатиму (120 км севернее Лиссабона) 12-13 мая для празднования 100-летней годовщины чуда.

13 мая 1917 года близ Фатимы трем юным пастушкам - Жасинте, Франсишку и Лусии - явилась Богородица, чтобы поведать о грозящих миру бедствиях. Как объявлялось в дальнейшем, Богородица рассказала о грядущей безбожной революции в России и последующем возвращении нашей страны к вере, об окончании Первой мировой войны и о Второй мировой войне, о покушении на Папу Римского. Католическая церковь официально признала эти откровения чудом, хотя эксперты объясняли его дисперсией солнечного света и даже массовым помешательством.

Франсишку и Жасинта умерли вскоре после фатимских событий: в 1919 и 1920 годах от эпидемии испанки. Люсия стала монахиней и дожила до 2005 года. Процедура беатификации (вознесения на алтарь блаженных) двух из трех детей произошла еще в 2000 году при Папе Иоанне Павле II.

В истории христианства зафиксировано более 20 тыс. свидетельств явления Богородицы людям. Католическая церковь признала заслуживающими доверия лишь 15 из них.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Франциск (папа римский)
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Темы дня
Загрузка...
Реклама