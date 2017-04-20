Никифоров: говорить о конкретной формулировке закона об анонимайзерах преждевременно

Российские фигуристы занимают второе место по итогам первого дня командного ЧМСпорт 20 апреля, 14:36
Пилоты "Формулы-1" поддержали молодого гонщика, попавшего в серьезную авариюСпорт 20 апреля, 14:23
Глава МПК Крэйвен потрясен внезапной кончиной тренера сборной РФ по следж-хоккею СамойловаСпорт 20 апреля, 14:14
Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в КрымуСпорт 20 апреля, 14:12
Гамба: российские дзюдоисты могут завоевать три-четыре золотые медали на ЧЕСпорт 20 апреля, 13:57
Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" будет яркого солнечного цветаСпорт 20 апреля, 13:36
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны ЕвропыОбщество 20 апреля, 13:30
ФГК во II квартале 2017 г. может взять в аренду грузовые вагоны ПАО "Трансфин-М"Транспорт 20 апреля, 13:22
Мутко: фигуристка Медведева показала феноменальное выступление на старте командного ЧМСпорт 20 апреля, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил журналистам, что говорить о конкретном облике прорабатываемого закона об анонимайзерах пока рано.
"Понятно, что эта идея обсуждается долгие годы, но какие конкретно будет предложены формулировки - пока преждевременно обсуждать", - сказал министр.
Речь идет о регулировании сервисов, позволяющих обходить блокировки: анонимных прокси-серверов (анонимайзеров) и виртуальных частных сетей (VPN).