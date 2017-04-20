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Никифоров: говорить о конкретной формулировке закона об анонимайзерах преждевременно

Общество
20 апреля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Глава Минкомсвязи отметил, что "эта идея обсуждается долгие годы"
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил журналистам, что говорить о конкретном облике прорабатываемого закона об анонимайзерах пока рано.

"Понятно, что эта идея обсуждается долгие годы, но какие конкретно будет предложены формулировки - пока преждевременно обсуждать", - сказал министр.

Речь идет о регулировании сервисов, позволяющих обходить блокировки: анонимных прокси-серверов (анонимайзеров) и виртуальных частных сетей (VPN).

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