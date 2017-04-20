Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кобзон предложил обязать телеканалы показывать патриотические музыкальные программы

Общество
20 апреля, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Депутат Госдумы и народный артист СССР привел в пример Францию, где по закону радио и телевидение обязаны транслировать не менее 80% отечественной продукции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские телеканалы и радиостанции должны получить достаточное государственное финансирование, чтобы транслировать патриотические музыкальные программы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

"В регионах есть коллективы, художественная самодеятельность возрождается кое-где. Но нужно политическое решение, чтобы дать им возможность, нужно финансировать каналы должным образом и заставить их передавать качественный продукт", - заявил Кобзон.

Депутат привел в пример Францию, где по закону "телевидение и радио должны транслировать не менее 80% отечественной продукции". "Нам тоже нужен такой закон, потому что нечего слушать... Мы воспитываем не для себя, а пародистов вместо артистов", - посетовал Кобзон.

Ранее агентство городских новостей "Москва" сообщило об инициативе депутата Олега Нилова вместо "Евровидения" показать по Первому каналу "Добровидение" - проект, созданный несколько лет назад им, Кобзоном и их коллегой-депутатом Валентиной Терешковой. В рамках проекта исполнители народных песен или в народной манере в народных костюмах поют на своих национальных языках.

По мнению Кобзона, это может пойти на пользу патриотическому проекту, только если не будет политизированно.

"Это смешно и наивно, потому что тот, кто хочет посмотреть "Евровидение", посмотрит его в интернете. Если это не будет просто в конфликте с "Евровидением", то, безусловно, "Добровидению" поможет трансляция на Первом канале. А если это будет сделано опять же как политическое решение, то это бесполезно", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Ясли на энтузиазме: как инженер-оборонщик создал образцовый частный детский сад
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
5
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
6
Шаманов предложил провести расследование слов главы "Инвалидов войны" в адрес Клинцевича
7
Верховный суд РФ 20 апреля проведет прения по иску о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
Темы дня
Загрузка...
Реклама