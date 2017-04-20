Кобзон предложил обязать телеканалы показывать патриотические музыкальные программы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские телеканалы и радиостанции должны получить достаточное государственное финансирование, чтобы транслировать патриотические музыкальные программы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

"В регионах есть коллективы, художественная самодеятельность возрождается кое-где. Но нужно политическое решение, чтобы дать им возможность, нужно финансировать каналы должным образом и заставить их передавать качественный продукт", - заявил Кобзон.

Депутат привел в пример Францию, где по закону "телевидение и радио должны транслировать не менее 80% отечественной продукции". "Нам тоже нужен такой закон, потому что нечего слушать... Мы воспитываем не для себя, а пародистов вместо артистов", - посетовал Кобзон.

Ранее агентство городских новостей "Москва" сообщило об инициативе депутата Олега Нилова вместо "Евровидения" показать по Первому каналу "Добровидение" - проект, созданный несколько лет назад им, Кобзоном и их коллегой-депутатом Валентиной Терешковой. В рамках проекта исполнители народных песен или в народной манере в народных костюмах поют на своих национальных языках.

По мнению Кобзона, это может пойти на пользу патриотическому проекту, только если не будет политизированно.

"Это смешно и наивно, потому что тот, кто хочет посмотреть "Евровидение", посмотрит его в интернете. Если это не будет просто в конфликте с "Евровидением", то, безусловно, "Добровидению" поможет трансляция на Первом канале. А если это будет сделано опять же как политическое решение, то это бесполезно", - подчеркнул он.