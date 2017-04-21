Кудрин предложил сократить численность заключенных и их охранников

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предлагает декриминализировать законодательство и сократить количество заключенных в России, которое превышает европейские показатели в два-три раза.
"Показатели по заключенным на душу населения больше, чем в Европе, раза в два, то есть даже в три примерно. Поэтому у нас есть необходимость декриминализации нашего законодательства. За мелкие преступления надо снижать наказания", - сказал он на пленарном заседании Красноярского экономического форума.
По словам Кудрина, необходимо также сократить численность сотрудников, которые занимаются охраной заключенных.
"У нас в стране сегодня за решеткой и в СИЗО сидят более 600 тысяч человек. А 200 тысяч их охраняют. А вместе с семьями у нас тех, кто охраняет, можно сказать, что больше одного миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях демографических вызовов, отсутствия дополнительной рабочей силы мы должны это пересмотреть", - заявил глава ЦСР.