Минздрав: телемедицинские консультации будут осуществляться по всей России к 2019 году

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Программа по внедрению телемедицины, предполагающая создание сети дистационного консультирования между медучреждениями, будет действовать на территории всей России к 2019 году. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, выступая на Красноярском экономическом форуме.
"Ставится задача, чтобы к 2019 году было завершено формирование этой телемедицинской сети по всей стране, этой сетью будут связаны все региональные учреждения с федеральными учреждениями" - сказал Каграманян.
По его словам, уже продемонстрирован ряд технологических решений, когда консультации могут осуществляться между крупными краевыми медучреждениями и учреждениями самых отдаленных районов.
Каграманян также напомнил, что стоит важнейшая задача совершенствования доступности экстренной медицинской помощи. "С этого года реализуется и на протяжении трех лет будет реализоваться пилотный проект по развитию санавиации в 34 субъектах страны, имеющих труднодоступные территории", - сказал он. По словам Каграманяна, будут субсидироваться летные часы, а также совместно с министерством промышленности РФ будет осуществлена программа модернизации парка вертолетов.
Он отметил, что одним из важных шагов является реализация проекта "Вежливая регистратура". Первый замминистра сообщил, что сейчас поступает множество жалоб не на качество работы врачей, а именно на невнимание персонала.