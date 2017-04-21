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Госдума разрешила служить по контракту при наличии среднего профобразования

Общество
21 апреля, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Молодые люди смогут служить по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который позволяет заключать контракт о прохождении военной службы гражданам, не пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим службу по призыву, при наличии у них среднего профессионального образования.

Предусматривается, что молодые люди смогут служить по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами. По действующим нормам поступить на военную службу по контракту, не отслужив по призыву, могут только мужчины, не пребывающие в запасе, и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

"Ежегодно гражданские организации выпускают около 500 тыс. специалистов технического профиля, имеющих среднее профессиональное образование, большинство из которых непосредственно после окончания обучения подлежит призыву на военную службу", - говорится в пояснительной записке.

При этом только в ходе весенней призывной кампании 2016 года в Вооруженные силы РФ было призвано более 32 тыс. человек со средним профессиональным образованием. Многие из них уже в ходе призывной кампании "проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы".

"Социальный статус этих граждан определяет их устойчивую мотивацию, направленную на прохождение военной службы по контракту, а уровень полученного образования соответствует требованиям к большинству военно-учетных специальностей рядового, сержантского состава и прапорщиков технического профиля", - пишут разработчики.

Так, военнослужащие, имеющие среднее профобразование, "способны непосредственно в воинской части с учетом имеющихся знаний и умений в более короткие сроки освоить навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники".

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о совершенствовании комплектования Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС, СВР и органов государственной охраны.

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