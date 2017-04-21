Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух московских вузов

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор прекратил действие лицензий Московского экономического института "Высшая школа "Современное образование" и Высшей школы психологии (Москва). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, с 14 по 20 апреля по результатам проверок приостановлено действие образовательной лицензии Приамурского института агроэкономики и бизнеса, Института правовой экономики (Москва), Дальневосточного института международных отношений, Московской академии творчества.
Полностью лишен государственной аккредитации Вологодский филиал Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), частично - Ижевский филиал Российский университет кооперации Центросоюза Российской Федерации.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановке или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановки или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.