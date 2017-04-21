Для предотвращения ЧП в шахтах горнякам Кольской ГМК выдадут электронные метки

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Системы позиционирования рабочих и техники внедрена на руднике "Северный" Кольской ГМК (входит в "Норникель"). Как сообщили в пресс-службе компании, новый аппаратно-программный комплекс позволит повысить безопасность работы персонала и внутришахтного транспорта, эффективнее координировать действия в случае ЧП и предотвращать несчастные случаи, связанные с наездом самоходной техники, проведением взрывных работ и т. д.

"Контроль за перемещением горнорабочих и автотранспорта в подземных выработках осуществляется при помощи аппаратно-программного комплекса "РадиуСкан-Р". Принцип его работы основан на считывании информации при помощи уникальных идентификаторов - меток", - сказали в компании.

Там добавили, что метки встроены в головной светильник каждого горнорабочего, а также закреплены на борту самоходной техники. В горных выработках рудника установлены считыватели этих меток. При прохождении горняком через зону считывания, метка регистрируется и далее по сети передачи данных информация поступает на диспетчерский пульт.

Кроме того, каждому горнорабочему выдается устройство голосовой радиосвязи с диспетчером и абонентами на поверхности по технологии Wi-Fi. Для этого в местах контроля за перемещением горнорабочих в руднике "Северный" и шахте "Каула-Котсельвара" установлены точки доступа в сеть. Всего горнорабочим выдадут более 2,1 тыс. персональных абонентских устройств голосовой связи.