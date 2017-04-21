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В WWF предлагают привлекать внебюджетные деньги для защиты Арктики, Байкала и Волги

Общество
21 апреля, 13:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
В частности, на государственные средства не решить проблему ликвидации уже накопленного ущерба, считает директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы Михаил Бабенко
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Бюджетного финансирования на ликвидацию накопленного ущерба в Арктическом регионе, районе озера Байкал и на реке Волге не хватает, нужно привлекать внебюджетное финансирование. Такое мнение высказал директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаил Бабенко, выступая на сессии "Инновационные механизмы финансирования природоохранной деятельности" Красноярского экономического форума.

"Достаточно упомянуть три направления, по которым идет работа и на которые государственных денег не хватает - это, естественно, Арктика, ... Байкал с огромным накопленным ущербом и наша любимая Волга", - сказал он.

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При этом, если текущее негативное воздействие на природу всех трех зон компенсируется в рамках действующих механизмов бюджетного финансирования, на ликвидацию накопленного ущерба, по словам Бабенко, бюджетных средств не хватает. "Государство, наверное, будет в это (ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде - прим. ТАСС) вкладываться. Но без задействования и привлечения внебюджетных средств эту задачу не решить", - отметил он.

По словам директора программы WWF, в регулировании финансовых вложений в природоохранную деятельность существует проблема выполнения заинтересованными лицами несвойственных функций: природоохранные организации и бизнес не всегда правильно приоритизируют направления финансирования.

"Возникла идея... создать финансовый механизм - будь то фонды или использование уже действующих финансовых институтов, для того, чтобы аккумулировать эти средства и ими профессионально управлять", - отметил Бабенко. По его мнению, создание нового механизма позволит повысить "профессионализм в части финансовой ответственности" и эффективность финансовых вложений в природоохранную деятельность.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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