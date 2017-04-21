Росздравнадзор: маркировка лекарств позволит изымать незаконные средства для абортов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Система маркировки лекарственных препаратов в РФ позволит, в частности, более эффективно отслеживать и останавливать реализацию незаконных средств для прерывания беременности. Об этом сказал глава Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко.

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"Система однозначно будет профилактировать правонарушения: введение в продажу аптечными организациями препаратов для прерывания беременности, которые не имеют права реализовываться в аптечных организациях", - сказал он в своем докладе на конференции, посвященной маркировке лекарственных препаратов в РФ.

По его словам, уже были случаи, когда в медучреждение поступала женщина с массивным кровотечением после применения средства для прерывания беременности без наблюдения врача. "(Такие случаи - прим. ТАСС) применения препарата уже привели к нескольким ситуациям, угрожающим их жизни", - добавил Мурашко.

Он также отметил, что профилактике таких случаев будет способствовать не только маркировка, но и контрольная закупка лекарств. "Мы прервали несколько цепочек поставки, но предложения (таких препаратов - прим. ТАСС) по-прежнему есть. "Контрольная закупка" и профилактика должны быть. Предложений достаточно много мелькнуло, выявлено, мы прервали четыре-пять таких правонарушений", - пояснил он журналистам.

Пилотный этап

На данный момент в РФ запущен пилотный проект маркировки лекарственный средств, реализующихся в стране. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, эта система позволить полностью истребить фальсификаты и недоброкачественную лекарственную продукцию во всех регионах.

Первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года. "В течение четырех месяцев будет доработано программное обеспечение, произведена его установка на промышленном контуре и предоставлен участникам эксперимента доступ к системе", - уточнили в Росздравнадзоре.