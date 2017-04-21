Google стал чаще предоставлять российским госструктурам данные о пользователях

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Google стала чаще получать от российских госструктур запросы на предоставление данных о пользователях, но в то же время стала чаще предоставлять им такие данные или их часть. Это следует из информации, содержащейся в отчете американской корпорации.

Компания получает запросы на раскрытие личных данных пользователей Google и YouTube от правительственных ведомств, расследующих преступления, а также от органов административной власти, судов и других организаций. Google проверяет законность каждого запроса и может отказать в предоставлении данных или предоставить их частично.

Согласно информации Google, российские госструктуры в 2016 г. обратились в компанию с официальными запросами о предоставлении данных пользователей из аккаунтов и служб корпорации 471 раз (234 раза в первом полугодии и 237 раз во втором). При этом запросы касались 720 аккаунтов.

В то же время в 2015 г. от российских правоохранителей в Google поступило 464 запроса на предоставление данных (207 в первой половине и 257 во второй половине года). В 2014 г. в Google поступило 227 запросов от российский госорганов, в 2013 г. - 193, в 2012 г. - 155, а в 2011 г. - всего 100 запросов.

По итогам первого полугодия 2016 г. Google частично предоставил информацию по 7% запросов из России, а во втором полугодии - по 15%. Годом ранее корпорация частично предоставила информацию российским госструктурам в 5% случаев в первой половине года и в 7% случаев - во второй.

Запросы со всего мира

Общее число запросов на предоставление данных пользователей из госструктур всего мира к Google растет с каждым годом. В целом за 2016 г. Google получил 90,5 тыс. запросов от госструктур из разных стран, тогда как в 2015 г. корпорация получила 76 тыс. запросов, в 2014 г. - 62 тыс., в 2013 г. - 53 тыс., в 2012 г. - 42 тыс., а в 2011 г. - 34 тыс. В то же время доля запросов, по которым компания предоставляет данные частично, постепенно сокращается: в 2011 г. она составляла около 70%, а в 2016 г. снизилась до 60%.

Больше всего запросов на предоставление данных о пользователях в 2016 г. Google получил из США (почти 28 тыс., или более 30% от всех запросов), по 79% из них компания предоставила информацию.

Второе место по числу запросов в Google заняла Германия (18,7 тыс. запросов, или более 20% от общего числа), однако немецкие госструктуры получили информацию от корпорации лишь чуть больше, чем в половине случаев.

В топ-3 по запросам в Google также вошла Франция, за 2016 г. госорганы этой страны направили американской компании 9 тыс. запросов и получили ответ в более чем 60% случаев.