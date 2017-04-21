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"Яндекс" определил самые аварийные места в Москве в 2016 году

Общество
21 апреля, 17:42 UTC+3
Самой большое количество аварий произошло на развязке Третьего транспортного кольца и Ленинградского проспекта
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аналитики "Яндекса" провели анализ данных отметок о ДТП, которые пользователи оставляли в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", и на основании этих данных определили самые аварийные места в Москве в 2016 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего за 2016 год на карте было оставлено 1,84 млн таких отметок, из которых были выбрана 621 тыс. - те, которые с наибольшей вероятностью относились к реальным ДТП.

Как отмечается в сообщении, больше всего отметок об авариях водители оставили на развязках с МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а также на крупных шоссе (среди которых Щелковское, Ленинградское, Киевское и Ярославское). В то же время в центре столицы сообщения о ДТП появлялись достаточно редко. Так, в 2016 году лишь 15% отметок об авариях в Москве находились внутри ТТК.

Самым аварийным местом Москвы по итогам 2016 года оказалась развязка ТТК и Ленинградского проспекта, второе место заняла развязка МКАД и Ленинградского шоссе, а третье - участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК. В топ-5 по аварийности в столице также вошли пересечение проспекта Мира и ТТК, а также 33-й километр МКАД на месте развязки с Варшавским шоссе.

В 2016 году было в два раза больше отметок об авариях, чем в 2015 году на таких шоссе, как Дмитровское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское и Киевское. Кроме того, увеличилось количество отметок о ДТП в центре города - на Бульварном кольце и Тверской улице, а также на ТТК.

При этом в два раза меньше аварий по сравнению с предыдущим годом было зафиксировано на развязке МКАД с Рязанским проспектом и на Ярославском шоссе, а примерно на четверть меньше - на Симферопольском и Щелковском шоссе и Ленинградском проспекте.

В исследовании также отмечается, что самым опасным месяцем стал декабрь (на него пришлось 10,6% всех отметок о ДТП за год). При этом меньше всего сообщений об авариях было в январе (6,9%) и феврале (6,7%). Согласно данным "Яндекса", летом ДТП чаще происходят на МКАД и на участках шоссе сразу за городом, а зимой - на ТТК и внутри МКАД.

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