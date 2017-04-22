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Российский национальный оркестр почтит память жертв геноцида армян

Общество
22 апреля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
На вечере прозвучат произведения Арама Хачатуряна и Стаса Намина
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) под управлением Михаила Плетнева в субботу даст концерт в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. На вечере в Большом зале Московской консерватории прозвучат произведения Арама Хачатуряна и Стаса Намина, сообщили в пресс-службе РНО.

"Смысл заключается в том, что народ, пережив довольно сложную историю, не только остался физически жив, не только сохранил свою государственность, но и сохранил культуру, которая, наверное, во многом и является критерием значимости генетического кода", - подчеркнул Намин.

На концерте состоится российская премьера его симфонии Centuria S - Quark (в переводе "Предсказание..."). "Именно слово Centuria применял Нострадамус для своих катренов, и заключается это предсказание в глобальном апокалиптическом разрушении и зарождении новой хрупкой жизни", - отметили в РНО.

Сочинение было записано в июле 2016 года в студии Abbey Road в Лондоне в исполнении Лондонского симфонического оркестра. В декабре в рамках Дней творчества Стаса Намина в Армении симфония была исполнена Государственным симфоническим оркестром Армении.

В рамках памятных мероприятий в Москве также состоятся премьера документального фильма "Древние храмы Армении" и первый показ спектакля театра Стаса Намина "В горах мое сердце" по произведению армяно-американского писателя Уильяма Сарояна.

День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля. В этот день в 1915 г. началась депортации армянской интеллигенции из Константинополя (Османская империя). Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918).

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