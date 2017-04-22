На Эвересте ожидаются пробки из-за рекордного наплыва альпинистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Из-за рекордного наплыва альпинистов, жаждущих покорить Эверест, в этом сезоне на склонах горы ожидаются самые настоящие пробки. Об этом сообщил Департамент по туризму Непала, по данным которого с середины мая к подножию горы прибудут свыше 400 зарубежных альпинистов.

"С учетом сопровождающих их проводников и носильщиков - а их обычно больше, чем самих альпинистов, - на пути к вершине практически одновременно может оказаться свыше одной тысячи человек, создавая очередь с движением в ритме улитки, которое неизбежно будет прерываться частыми остановками", - считает представитель департамента Дургадатта Дхакал.

Около 290 альпинистов уже прибыли в базовый лагерь после получения разрешения на восхождение на гору от непальских властей. Синоптики обещают установление ясных, маловетреных дней в следующем месяце, и это, разумеется, хорошая новость. Однако наступление благоприятного периода означает, что экспедиционные команды начнут одновременно подниматься из лагерей №2, №3 и №4, разбитых на подступах к горе.

"Все будут спешить достичь пика, когда погода прояснится, и с учетом того, что здесь никто и никогда не занимался проблемой регулирования и координации движения отдельных групп, пробки просто неизбежны, - согласен с местными чиновниками шерпа Сонам, который в этом году в шестой раз поведет команду скалолазов на Эверест. - Задержки в движении, помимо неудобства, создают другую, более серьезную проблему: у возвращающихся альпинистов кислород всегда на исходе, а это значит, что их жизнь висит на волоске, и в случае непредвиденных длительных задержек может трагически завершиться сразу после преодоления главной вершины планеты".

Небывалому наплыву альпинистов Непал обязан разрушительному землетрясению, произошедшему весной 2015 года, после которого правительство страны, чей бюджет в значительной степени зависит от туристической отрасли, ввело новый закон, разрешающий альпинистам использовать полученные ими разрешения на восхождение в течение трехлетнего периода. В этом году на Эверест устремились все те, кто не смог покорить его в силу природного катаклизма в 2015 году (сезон был отменен после того, как 19 альпинистов были убиты и 61 получили ранения в результате схода лавины, вызванной подземными толчками силой до 8,1 баллов в конце апреля-мае). Также сюда прибывают альпинисты, которые отложили свои планы на год (в том числе из-за разрухи в Непале) в 2016 году и, наконец, те, кто впервые решил покорить вершину мира уже в текущем году.

"Это последний год трехлетнего периода, и альпинисты, которые получили разрешение ранее, массово прибыли этой весной, чтобы не упустить свой шанс. Именно поэтому число альпинистов в этом сезоне очень высокое", - подтвердил Дургадатта Дхакал.

Учитывая эти обстоятельства, правительство Непала объявило режим повышенной готовности для спасательных команд и воинских подразделений, имеющих опыт подобных работ в горной местности. Но в первую очередь к разумной осторожности призывают самих альпинистов.

С 1953 года, когда британец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгэй стали первыми, кто достиг вершины мира, ее покорили уже свыше 3 тысяч человек, еще 280 погибли, так и не достигнув заветной цели, однако, несмотря на катастрофы и смертельные случаи, гора Эверест не перестает привлекать альпинистов своим непередаваемым величием.