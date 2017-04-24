В Армении состоятся траурные мероприятия в память о жертвах геноцида армян в 1915 году

ЕРЕВАН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. В Ереване в понедельник состоятся траурные мероприятия, посвященные 102-й годовщине геноцида, совершенного в 1915 году в отношении армян в Османской империи. Это был первый геноцид ХХ века, его жертвами стали 1,5 млн человек.

Центром всенародного паломничества станет мемориальный комплекс в Ереване, который был возведен в 1967 году. По замыслу создателей, архитекторов Артура Тарханяна и Сашура Калашяна, памятник символизирует как скорбь по погибшим, так и возрождение армянского народа. У мемориала всегда звучит скорбная музыка, а посреди 12 склоненных базальтовых пилонов, образующих конус, горит вечный огонь.

Утром мемориал посетит руководство республики во главе с президентом Сержем Саргсяном, а также архиереи Армянской апостольской церкви под предстоятельством патриарха Гарегина II. Во всех ее храмах в стране и за рубежом пройдут панихиды, армянская церковь причислила к лику святых всех жертв геноцида.

В понедельник в Ереване также состоится концерт Всеармянского оркестра, который объединит 90 профессиональных музыкантов армянского происхождения из 24 стран. Он пройдет на сцене Национального академического театра оперы и балета имени Спендиарова. "Этим уникальным, беспрецедентным проектом мы желаем продемонстрировать, что рассеянные по всему свету армяне все равно едины, - заявил ранее министр культуры Армении Армен Амирян. - Мы объединились, чтобы не только почтить память наших павших предков, но и продемонстрировать единство и творческий потенциал нашего народа".

Символ скорби и возрождения

Вдоль аллеи, ведущей к центральной части мемориального комплекса в Ереване, выстроена 100-метровая базальтовая стена с названиями местностей и городов, подвергшихся геноциду, и тех населенных пунктов, где армяне оказали сопротивление. Рядом также расположен 40-метровый шпиль, символизирующий возрождение армянского народа. Он расколот надвое: это символ родины и армянской диаспоры, рассеянной по всем континентам. Появление многочисленной диаспоры стало последствием геноцида, в настоящее время она насчитывает свыше 5 млн человек, в то время как население самой республики - около 3 млн.

На Аллее памяти мемориала растут около 200 деревьев, посаженных главами государств и правительств, государственными и общественными деятелями разных стран. 15 сентября 2001 года Владимир Путин стал первым руководителем современной России, посетившим этот мемориальный комплекс в Ереване.

Один из приоритетов внешней политики

Международное признание и осуждение геноцида является одним из приоритетов внешней политики Армении. Ряд государств сделали это, а Греция и Франция приняли соответствующие законы.

В 1995 году заявление с осуждением геноцида армянского народа приняла Госдума. Оригинал этого документа хранится в музее истории геноцида, который открыт в том же году рядом с мемориалом.

В 2015 году у него прошла церемония поминовения, посвященная 100-летию геноцида, в которой принял участие Владимир Путин. "Мы искренне сопереживаем армянскому народу, испытавшему одну из самых страшных трагедий в истории человечества", - сказал тогда лидер РФ. Он также напомнил, что "Россия является участницей и инициатором нескольких международно-правовых актов, заложивших основу современного международного уголовного права, в том числе Конвенции о предупреждении преступлений геноцида". По убеждению президента России, "мировое сообщество обязано делать все, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись, чтобы все народы могли жить в мире и согласии, не зная ужасов, к которым приводят разжигание религиозной вражды, агрессивный национализм и ксенофобия".

Без дипотношений с Турцией

Проблема геноцида на протяжении десятилетий является острой темой в диалоге Армении с Турцией. Анкара до сих пор отказывается признавать эти события, считая их законными действиями османских властей в отношении армянского населения империи, которое в условиях Первой мировой войны симпатизировало России и поддерживало ее.

Армения и Турция, протяженность общей границы которых составляет 330 км, до сих пор не установили дипломатические отношений.

"В результате геноцида не только погибли 1,5 млн человек, но и были варварски уничтожены более 170 тыс. памятников, являвшихся историческим и культурным наследием армянского народа", - напомнил ранее руководитель Агентства по охране памятников истории и культуры Армении Армен Аброян. По его словам, это храмы, здания, хачкары (мемориальные стелы с инкрустированными крестами), кладбища. "Все это разрушалось и уничтожалось организованно, целенаправленно и ожесточенно из политических и религиозных соображений, чтобы стереть след армян на их исторических землях", - отмечал Аброян. Уничтожение армянских памятников в Турции продолжалось и после геноцида, также напомнил глава ведомства.

База данных о жертвах геноцида

Национальный архив Армении составляет базу данных обо всех жертвах геноцида 1915 года, сообщил ранее корреспонденту ТАСС директор учреждения Аматуни Вирабян. В Национальном архиве республики имеются сведения о 300 тыс. погибших, поиск информации ведется в архивах различных стран мира, отметил он. Сначала это будет электронная версия, а затем планируется издать базу данных в виде книг.

По словам Вирабяна, архивы Турции стали гораздо доступнее, чем пяти лет назад, и в них армянских историков, в частности, интересуют результаты переписей населения Османской империи, которые включают данные об армянах. "Однако проблема в том, что у нас нет специалистов, владеющих османским языком, который являлся государственным в империи, и на нем велась вся официальная документация", - констатировал ученый.