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Экспедиция по поиску затонувшего в 1905 г. парохода отправится осенью в устье Енисея

Общество
24 апреля, 7:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, апреля. /ТАСС
В 2015-2016 годах в устье Енисея удалось найти остатки английских судов "Феникс" и "Темза"
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КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Экспедиция по поиску судов, потерпевших крушение на Енисее, в частности, российской шхуны "Северное сияние" и британского парохода "Роддам", стартует осенью из Красноярска. Об этом ТАСС сообщил доцент Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) Александр Гончаров.

"Планируется комплексная экспедиция по поиску затонувших судов, прежде всего царского периода. Надеемся решить вопрос по покупке гидролокатора бокового обзора, что даст возможность существенно повысить качество исследований. В планах - поиски британского транспорта "Роддам", потерпевшего крушение в 1905 году", - сказал Гончаров.

Он отметил, что это часть многолетних исследований, проходящих в этих местах. В 2015-2016 годах ученые уже обнаружили остатки английских судов "Феникс" и "Темза". В этом году экспедиция должна стартовать в сентябре.

"Роддам" участвовал в крупнейшей экспедиции того времени. Шла русско-японская война, и Сибирская железная дорога была перегружена. Для доставки грузов по Северному морскому пути была направлена экспедиция из 23 пароходов, доставивших грузы из Европы в устье Енисея. На обратном пути пароход наскочил на мель и команда оставила судно.

Гончаров подчеркнул, что пароход имеет интересную историю. В 1902 году он был единственным судном, что сумело спастись из порта Сен-Пьер на острове Мартиника, когда произошло извержение вулкана Мон-Пеле. Тогда погибли почти 30 тыс. человек и 16 судов.

"Одна из задач - поиск "Северного сияния", экипаж которого почти полностью погиб во время зимовки 1876-1877 годов. В прошлом году мы думали, что нашли его остатки на одном из Бреховских островов, однако экспертиза показала, что найденные предметы относятся к двадцатым годам XX века. Возможно, что это следы одной из барж или исследовательских шхун того времени", - сказал Гончаров.

По словам ученого, исследование необходимо также для уточнения гидрографии нижнего Енисея. Выявленные памятники и проведенные исторические эксперименты, связанные с историей судоходства, навигации и картографии, также позволят открыть новые маршруты на севере Красноярского края, повысив туристическую привлекательность региона, отметил он.

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