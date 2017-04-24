Власти Бангкока не намерены запрещать торговлю знаменитой уличной едой

БАНГКОК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Власти таиландской столицы не намерены запрещать торговлю уличной едой в Бангкоке, как ранее сообщили многие мировые СМИ, однако планируют "упорядочить этот процесс и привести его в соответствие с санитарными нормами". Об этом заявили в администрации города.

Скандал вокруг знаменитой бангкокской уличной еды разразился на прошлой неделе, когда в местных, а затем и мировых СМИ, включая российские, появилась информация о том, что городские власти уже запретили продажу уличной еды в двух популярных туристических местах - в районе "Чайна-таун" и на улице Кхаосан, а затем планирует сделать это и на территории всей столицы. Эту информацию официально опроверг старший советник губернатора Бангкока Валлоп Суванди, однако он признал, что мэрия города считает необходимым "упорядочить уличную торговлю" на обозначенных территориях, чтобы привести ее "в соответствие с санитарными нормами".

Телеканал CNN в 2016 и 2017 годах называл Бангкок победителем собственного рейтинга городов с самой лучшей уличной едой. Тем не менее, как считает Валлоп Суванди, составители рейтинга не учли многие аспекты, включая санитарные нормы. Чтобы сделать уличную еду в Бангкоке более безопасной, мэрия города будет проверять торговцев на предмет соответствия этим нормам, а также обучит торговцев на обязательных курсах. "К концу года в "Чайна-тауне" и на улице Кхаосан все будет по-новому", - обещает старший советник губернатора Бангкока.

Уличная еда является неотъемлемой частью культуры Таиланда. Тележки с различными лакомствами можно увидеть в Бангкоке практически повсеместно. Многие местные жители пользуются услугами торговцев, поскольку подобный способ пропитания считается наиболее рациональным. В тоже время уличная еда давно вошла в разряд туристических достопримечательностей Бангкока.