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Многодетные семьи Москвы предложили монетизировать выделение им земельных участков

Общество
24 апреля, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" обратилась к комиссии Мосгордумы с просьбой содействовать обсуждению этого и других жилищных вопросов многодетных семей
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Многодетные семьи Москвы предложили рассмотреть вопрос монетизации льготы по предоставлению земельных участков таким семьям. Об этом стало известно на заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.

"Есть федеральный закон - 138-ФЗ "О выделении земли многодетным семьям", речь идет о земле двух видов - для индивидуального жилищного строительства и для развития садовых участков. В Москве нет городского закона в развитии 138-ФЗ, мы все понимаем, жилищный вопрос очень сложный, но что-то нужно делать. В других регионах рассматривался вопрос монетизации данной льготы, Москва тоже может выделить, например, 7 тыс. рублей, но это условная цифра за сотку", - сказала представитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы", консультант в организации по жилищным вопросам Галина Аксенова.

Организация обратилась к комиссии Мосгордумы с просьбой содействовать организации рабочей группы в департаменте городского имущества столицы по обсуждению этого и других жилищных вопросов многодетных семей. Председатель комиссии Михаил Антонцев эту просьбу поддержал, предложив включить в эту рабочую группу также представителей профильной комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике.

В настоящее время в Москве проживает 121237 многодетных семей, среди них в 115332 семьях воспитываются три-четыре ребенка, в общей сложности 360742 ребенка, в том числе 279513 несовершеннолетних. В 5812 семьях воспитывают по пять детей, в обшей сложности 24171 несовершеннолетний ребенок. В 93 семьях воспитываются по 10 и более детей, всего 611 несовершеннолетних детей. В 40 семьях воспитывают более 11 детей, всего 270 несовершеннолетних детей.

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