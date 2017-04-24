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Сенатор Фомин выступает за продление льгот РЖД на летние каникулы для детей

Общество
24 апреля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил РЖД организовать в 2017 году льготные перевозки в южном направлении на период летних школьных каникул
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин выступает за продление срока льгот "Российских железных дорог" (РЖД) на перевозки во время летних школьных каникул. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году удалось продлить льготы РЖД, они предоставлены для детей от 10 до 17 лет в размере 50%. Мы бы хотели, чтобы вопрос был отрегулирован на более длительный срок, потому что каждый год отрасль детского туризма сталкивается с этой проблемой", - сказал Фомин.

"Она была в том году отрегулирована, в этом году отрегулирована, но, конечно, необходимо какое-то долгосрочное решение", - отметил он.

27 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил РЖД организовать в этом году льготные перевозки в южном направлении на период летних школьных каникул. На встрече с главой компании Олегом Белозеровым председатель правительства напомнил, что аналогичная программа поддержки отдыха детей действовала в прошлом году. Белозеров сообщил, что компания готова к такому решению и может начать продажи билетов с 50-процентной скидкой в плацкартные и общие вагоны для соответствующих категорий пассажиров с 3 апреля. По словам главы РЖД, в прошлом году, благодаря этой льготной программе, было перевезено дополнительно 2,5 млн пассажиров возрасте от 10 до 17 лет.

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