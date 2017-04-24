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Молодежные клубы РГО открыты уже в 76 регионах России

Общество
24 апреля, 17:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Русское географическое общество много внимания уделяет вопросам просвещения, и, прежде всего, подрастающего поколения, подчеркнул президент РГО Сергей Шойгу
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Молодежные клубы Русского географического общества (РГО) появились в 76 регионах России. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании Попечительского Совета общества.

Он отметил, что общество много внимания уделяет вопросам просвещения, и, прежде всего, подрастающего поколения.

"Например, активно развиваем сеть молодежных клубов РГО. Такие клубы хотят создавать вузы, центры детского туризма и краеведения и, конечно, наши региональные отделения. Сейчас их уже более сотни в 76 регионах страны. При этом ежемесячно мы получаем десятки новых заявок", - сказал Шойгу.

По его словам, программы клубов очень насыщенные - от научных дискуссий до категорийных походов. Также организован ряд конкурсов, победители которых станут участниками археологических раскопок в Крыму и Южной Сибири, посетят уникальные заповедники, смогут пройти по рекам и морям России на настоящем научно-исследовательском судне, сообщил президент РГО.

"Надеюсь, волонтеры, получившие опыт работы в плавучих университетах РГО, войдут в состав большой экспедиции в Антарктиду, которую мы планируем приурочить к юбилею открытия шестого континента и поддержать которую предложил Владимир Владимирович", - заключил Шойгу.

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