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РГО примет участие в нескольких сотнях мероприятий в течение 2017 года

Общество
24 апреля, 19:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
В свою очередь, региональные отделения и молодежные клубы Русского географического общества реализуют еще 1,5 тыс. проектов, отметил президент РГО
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) примет участие в нескольких сотнях крупных просветительских и исследовательских мероприятий в течение 2017 года. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета общества.

"В этом году РГО только на федеральном уровне планирует провести или принять участие в нескольких сотнях мероприятий", - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, в числе запланированных мероприятий 29 форумов и фестивалей, 24 международных и всероссийских конкурса и акции, свыше 30 крупных экспедиций, 72 выставки, свыше 400 лекций, 47 специализированных молодежных мероприятий, восемь интернет-проектов и 19 новых изданий.

"При этом еще свыше полутора тысяч проектов будет реализовано нашими региональными отделениями и молодежными клубами", - отметил президент общества.

Он выразил надежду на то, что "все это позволит <...> привлечь в ряды Русского географического общества тысячи новых неравнодушных соратников, объединенных любовью к нашей стране".

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