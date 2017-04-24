РГО примет участие в нескольких сотнях мероприятий в течение 2017 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) примет участие в нескольких сотнях крупных просветительских и исследовательских мероприятий в течение 2017 года. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета общества.
"В этом году РГО только на федеральном уровне планирует провести или принять участие в нескольких сотнях мероприятий", - сказал Шойгу.
По словам Шойгу, в числе запланированных мероприятий 29 форумов и фестивалей, 24 международных и всероссийских конкурса и акции, свыше 30 крупных экспедиций, 72 выставки, свыше 400 лекций, 47 специализированных молодежных мероприятий, восемь интернет-проектов и 19 новых изданий.
"При этом еще свыше полутора тысяч проектов будет реализовано нашими региональными отделениями и молодежными клубами", - отметил президент общества.
Он выразил надежду на то, что "все это позволит <...> привлечь в ряды Русского географического общества тысячи новых неравнодушных соратников, объединенных любовью к нашей стране".