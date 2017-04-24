ООН: 20 млн человек в Африке и на Ближнем Востоке грозит голодная смерть

РИМ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Голод может стать причиной смерти порядка 20 млн человек в ближайшие шесть месяцев в северо-восточной части Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Об этом сообщил на открытии Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ее генеральный директор Жозе Грациану да Силва.

"Если мы ничего не предпримем, около 20 млн человек могут умереть от голода в течение ближайших шести месяцев, - сказал он. - Голод не просто убивает людей, он приводит к социальной нестабильности, а также ввергает их в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий".

Как говорится в сообщении пресс-службы римской штаб-квартиры ФАО, на Совете рассматривается программа работы и бюджет организации на 2018-2019 годы. В бюджете определены приоритетные области, в которых ФАО может оказать наибольшую поддержку государствам-участникам.

На Совете обсуждается новая шкала обязательных взносов, которая определяет ежегодные платежи, производимые государствами-участниками ФАО. Де Силва призвал страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), продолжать внесение дополнительных добровольных взносов.

Состоящий из 49 избираемых государств-участников Совет ФАО проводит консультации по программным и бюджетным вопросам. В настоящее время проходит последнее заседание Совета под председательством Уилфреда Нгирвы из Танзании, который руководил его работой с 2013 года.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупреждал о том, что 1,4 млн детей в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане угрожает голодная смерть. По данным организации, на территории этих стран "около 22 млн детей голодают, болеют, находятся вдали от дома и не посещают занятия в школах из-за войн, конфликтов и засухи".